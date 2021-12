Alfianello: atto vandalico ai danni del sindaco, profanata la tomba di famiglia

venerdì, 10 dicembre 2021

Alfianello – Atto vandalico nei confronti del sindaco di Alfianello (Brescia), Matteo Zani. E’ stata profanata la tomba di famiglia, presa a martellata da vandali: sono state staccate le foto ed è stata scheggiata la lastra di marmo relativamente a padre (deceduto esattamente un anno fa) e nonno del sindaco.

Sgomento in paese, indagano i carabinieri. L’episodio può essere ricondotto ad altri raid vandalici avvenuti in questi mesi in paese, come quelli a danni di autovelox e muri della casa di un componente del consiglio comunale. Solidarietà bipartisan da tutto il mondo politico. Il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, lo ha definito “n gesto ignobile, senza senso, e vile. Sostegno e solidarietà a Matteo”.