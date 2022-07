mercoledì, 20 luglio 2022

Bolzano – Addio a Josef Matzneller, ex vicario generale della diocesi di Bolzano-Bressanone. Si è spento nella notte Josef Matzneller, nato ad Aldino il 19 settembre 1944 e ordinato sacerdote a Roma il 10 ottobre 1970, è stato segretario del vescovo Josef Gargitter per 16 anni, vice del vescovo come vicario generale per 20 anni e amministratore della Diocesi per dieci mesi dopo la morte del vescovo Wilhelm Egger e del vescovo Karl Golser (nella foto © diocesi Bolzano-Bressanone).

“Josef Matzneller ha assunto un ruolo di primo piano nella Diocesi nel corso dei decenni e lo ha sempre svolto con attenzione, calma ed equilibrio”, ha dichiarato oggi il presidente della Giunta provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher dopo aver appreso la notizia della morte dell’ex vicario generale. “L’equilibrio tra le culture, le generazioni, i gruppi sociali, ma anche tra la tradizione e il futuro erano di particolare interesse per lui”, ha detto il presidente Kompatscher, rendendo omaggio al defunto. “Matzneller conosceva la nostra provincia e la Diocesi come pochi altri. Con la morte di Josef Matzneller, anche la Chiesa altoatesina e la nostra comunità perdono una persona che si è messa al servizio del prossimo con senso del dovere, coscienza e modestia”. Il presidente della Provincia esprime le proprie condoglianze ai congiunti e a chi ha condiviso con Josef Matzneller il sacerdozio, anche a nome dell’intera giunta provinciale.