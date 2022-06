Trekking inclusivo, è partito il Cammino di San Vili

martedì, 21 giugno 2022

Madonna di Campiglio – Hanno già iniziato a camminare da qualche ora i partecipanti alla Special Week del Cammino San Vili. Da oggi al 26 giugno un gruppo composto da vedenti e non vedenti percorrerà, con delle guide d’eccezione, gli oltre 100 chilometri dello storico cammino dedicato a San Vigilio (San Vili, patrono del capoluogo trentino), da Madonna di Campiglio a Trento. Una settimana speciale: un’immersione nella natura e un’esperienza di vita. I partecipanti avranno modo di comprendere come la disabilità non sia sempre un ostacolo. A dimostrarlo ci saranno anche numerosi eventi con ospiti d’eccezione, che hanno fatto della disabilità un valore aggiunto. Foto @Fototeca APT Campiglio Ph S. Mondino.

Sono arrivati da diverse regioni per partecipare a questa camminata. Dal Trentino naturalmente, ma anche dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte e dall’Emilia Romagna. Per potersi mettere in gioco immergendosi in paesaggi da gustare con tutti i sensi. Per tutti una grande lezione di vita.

“L’esperienza che abbiamo inaugurato oggi – spiega Maura Gasperi, consulente del Parco Fluviale della Sarca e coordinatrice dell’evento – è il coronamento di un progetto stimolante che ha visto la sinergia tra le migliori forze del nostro territorio. Attraverso questo cammino vogliamo dare il nostro piccolo contributo al rafforzamento del turismo inclusivo, che sappia tramutarsi in strumento per il riconoscimento e la valorizzazione delle reciproche diversità”.

Che la natura faccia bene al corpo e alla mente è ormai cosa nota. Numerosi gli studi che lo dimostrano. Il Journal of Epidemiology and Community Health ha pubblicato una ricerca sugli effetti positivi dello stare in mezzo al verde per ridurre l’ansia. Uno studio condotto da Frances E Kup e Andrea Faber Taylor, ha dimostrato che passeggiare nelle aree verdi riduce notevolmente i sintomi dell’ADHD, la sindrome da deficit di attenzione e iperattività, sempre più comune tra i bambini.

La serata inaugurale con gli insegnamenti di Simona Atzori

Durante la Special Week si susseguiranno numerosi eventi con ospiti speciali. Ieri sera, a Trento, la settimana di incontri si è aperta con Simona Atzori, danzatrice, pittrice e scrittrice, donna dalle mille risorse. “Due piedi e un sorriso” si autodefinisce così, invece di partire dalle braccia che non ha. La sua definizione è una filosofia di vita: concentrarsi sui propri talenti e sulle proprie capacità, prendersi la responsabilità di scegliere come vivere la propria vita ed esserne protagonista invece di lasciare al giudizio e allo sguardo degli altri il ruolo di definirci.

A Palazzo Geremia, Simona Atzori ha incantato il pubblico presente con la sua storia personale. Una vera e propria arte di vivere. E lo ha fatto a modo suo: si è seduta sul tavolo a dipingere, aggraziata ed elegante, mentre sullo sfondo scorrevano in un video i frammenti di una vita artistica e personale straordinaria, fatta di arte, premi, incontri di altissimo livello, e soprattutto due genitori che a quella bimba dalla forma diversa dalla maggior parte delle persone non hanno mai fatto mancare l’amore, la sicurezza e l’incoraggiamento a realizzare i propri sogni.

Gli altri eventi in programma

Oggi, 21 giugno, a Caderzone Terme si parlerà invece di filosofia e cammini all’evento dal titolo “La spiritualità in cammino”, con lo psicologo e formatore Ignazio Punzi e con don Marcello Farina, sacerdote molto presente sul territorio.

Domani, mercoledì 22 giugno, a Tione di Trento sarà la volta di Daniele Cassioli, sciatore nautico non vedente, che ha conquistato 25 titoli mondiali, 25 titoli europei e 41 titoli italiani e dal 2021 è membro della Giunta Nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico. Sarà protagonista dell’evento “Oltre la superficie” e presenterà il suo libro “Insegna al cuore a vedere”.

Giovedì 23 giugno si potrà assistere al concerto “Letture al limitare del bosco”, organizzato dalla scuola musicale delle Giudicarie e dell’Alto Garda, con il Parco Naturale Adamello Brenta Geopark. Ci si ritroverà a Stenico per poi assistere al concerto in un prato.

Venerdì 24 giugno sarà dedicato al green climbing, a San Lorenzo in Banale, con la campionessa di paraclimbing Elisa Martin e l’alpinista Rolando Larcher.

Sempre il 24 a Terlago si terrà “Si vince o si perde insieme”, un incontro-dialogo con l’alpinista Nieves Meroi.

Per maggiori informazioni: https://www.camminosanvili.it