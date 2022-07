Tragedia, giovane ciclista trentino muore al Passo Durone

sabato, 23 luglio 2022

Tione (A. Pa.) – Giovane ciclista trentino perde la vita al Passo Durone: durante la discesa è finito con la bici fuori strada ed è andato a sbattere la testa sul guard-rail. Il 18enne è deceduto poco dopo per i traumi riportati.

Vani i soccorsi e le manovre rianimatorie effettuate dall’equipe di Trentino Emergenza, giunta sul posto con un’automedica e l’elisoccorso da Trento. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco e i carabinier per la ricostruzione di quanto accaduto. Il ragazzo stava andando in bicicletta con degli amici in direzione Tione, quando ha perso il controllo della bici in un tratto di forte discesa andando a sbattere contro il guard-rail.

