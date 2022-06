Torneo internazionale di calcio Eusalp e tanti ospiti nelle Giudicarie

martedì, 14 giugno 2022

Tione – Prende il via mercoledì 15 giugno con la cerimonia di inaugurazione il Torneo internazionale di Calcio organizzato nell’ambito della Presidenza di Eusalp che per il 2022 è in capo alla Provincia autonoma di Trento e alla Provincia autonoma di Bolzano.

Il Torneo prevede la presenza di 12 Rappresentative regionali o nazionali suddivise in 8 rappresentative maschili e 4 femminili. Le partite delle Rappresentative femminili Under 20 si svolgeranno, da giovedì 16 a sabato 18 giugno 2022, sui seguenti campi da calcio: Caderzone Terme e Spiazzo Rendena. Le partite delle Rappresentative Regionali maschili Categoria Allievi Under 16 si svolgeranno, da giovedì 16 a domenica 19 giugno 2022, sui seguenti campi da calcio: Ponte Arche località Rotte, Condino, Pieve di Bono e Tione di Trento.

La F.I.G.C. – Lega nazionale dilettanti – Sgs Comitato provinciale autonomo di Trento e l’Associazione di promozione socaile Piazza Viva di Tione di Trento si sono fatte promotrici del Torneo internazionale di calcio Eusalp 2022 con il contributo della Comunità delle Valli Giudicarie, i B.I.M. delle Valli del Chiese e del Sarca, i Comuni di Borgo Chiese, Caderzone Terme, Comano Terme, Spiazzo, Pieve di Bono-Prezzo, Tione di Trento e

la Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella. Collaborano all’organizzazione del Torneo le seguenti associazioni sportive: Asd Comano Terme e Fiavè, Ssd Condinese, US Pieve di Bono, US Tione, Asd Tre P e Asd Valrendena e Acd Pinzolo Valrendena.

L’evento si articolerà in tre momenti.

L’inaugurazione mercoledì 15 giugno

L’inaugurazione è prevista mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 17.00 presso il Centro Sportivo di Sesena di Tione di Trento. Dopo i saluti e gli interventi iniziali: Roberto Failoni Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, Eugenio Antolini Sindaco del Comune di Tione di Trento, Ilaria Salvaterra Presidente di APS Piazza Viva, Paola Mora Presidente del CONI Trento, Stefano Grassi Presidente FIGC-LND. Testimonial saranno Rolando Maran allenatore calcio serie A e Alice Parisi calciatrice della Nazionale. Con la partecipazione di Giancarlo Abete Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Moderatore: Tiziano Salvaterra.

Il convegno sabato 18 giugno

Sabato 18 giugno 2022 alle ore 09.30 presso la sala della Comunità di Valle, in Via del Foro a Tione di Trento è in programma un convegno sul ruolo inclusivo che il gioco del calcio assume, soprattutto nelle zone di montagna. Moderatrice: Paola Mora Presidente CONI Trento. Saluti di Giorgio Butterini Commissario Comunità delle Giudicarie. Introduce Roberto Failoni Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo. Testimonial: Stefano Bizzotto giornalista sportivo RAI, Stefano Trapletti EUSALP Youth Counselor e Valentina Boschetto Doorly saggista e imprenditrice. Conclusioni a cura di Mirko Bisesti Assessore all’istruzione, università e cultura, delegato alla Presidenza EUSALP.

Finale e premiazioni del torneo domenica 19 giugno

Domenica 19 giugno 2022 alle ore 11.00 si giocherà la finale del Torneo. Le premiazioni avranno luogo alle ore 12.30 presso il campo di gioco di Tione di Trento a cura dell’assessore provinciale al turismo, promozione e sport Roberto Failoni che chiuderà l’evento con i saluti istituzionali.