Sci alpino, Coppa del Mondo a Campiglio: una 3Tre in mondovisione, la diretta tv

martedì, 21 dicembre 2021

Madonna di Campiglio – Mancano oramai soltanto 48 ore all’appuntamento più atteso dell’inverno dello sci italiano. La 3Tre e Madonna di Campiglio si preparano a una serata di emozioni, sia dal vivo per le 3000 persone che potranno accedere al Canalone Miramonti che sui teleschermi di tutto il mondo.

Mercoledì 22 dicembre, alle 17.45 e alle 20.45, sono in programma le due manche dello slalom notturno di Coppa del Mondo FIS di Sci Alpino, un evento unico in Italia, che come di consueto ha richiamato l’interesse di numerose emittenti a livello mondiale.

Gli appassionati italiani di sport invernali potranno seguire l’evento in diretta su Raisport ed Eurosport. I collegamenti inizieranno rispettivamente alle 17.30 e alle 20.30 sulla emittente di stato, e alle 17.35 e 20.35 su Eurosport che diffonderà l’evento in tutta Europa e nei Paesi asiatici.

Tutto il globo si sintonizzerà mercoledì con il Trentino e in particolare con le Dolomiti di Brenta grazie alla produzione e alla distribuzione affidate a Infront Sports & Media, la società che detiene i diritti della Coppa del Mondo.

ORF (Austria), BNT (Bulgaria), CCTV (Cina), HRT (Croazia), Czech TV (Repubblica Ceca), NENT(Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia), ZDF (Germania), ESPN (America Latina), JOJ (Slovacchia), RTV(Slovenia), RSI, SRF e RTS (Svizzera), NBC (Stati Uniti) sono le altre emittenti che diffonderanno il segnale dello slalom di Madonna di Campiglio. Gli spettatori dei Paesi non coperti dai diritti potranno invece collegarsi con il live streaming delle due manche in programma sul canale Youtube della FIS.

Oggi, martedì 21 dicembre, il programma della 3Tre 2021 scatterà con il sorteggio dei pettorali dei primi 7 atleti del ranking di slalom alle ore 18.30 in Piazza Sissi. L’evento è aperto a 500 spettatori che devono essere in possesso di Green Pass rafforzato, ottenuto quindi esclusivamente con la vaccinazione o avvenuta guarigione dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi.