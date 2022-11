Rocca di Anfo, 3Ttre in tour e patto tra Brescia e Campiglio

mercoledì, 23 novembre 2022

Anfo (Brescia) – Ha fatto tappa questa sera alla Rocca di Anfo 3Ttre in tour, il viaggio di avvicinamento alla classica gara di Coppa del Mondo di slalom sul mitico Canalone Miramonti di Madonna di Campiglio.

Un incontro dedicato alla gara, ma anche al racconto di una località iconica.

E’ stata anche la “prima” uscita ufficiale del nuovo Presidente di Fisi Brescia Oliviero Valzelli (nella foto credit Ones Media House e Fisi Brescia) che ha ricordato come esista un legame forte tra il territorio Bresciano e Campiglio, che è la tappa di Coppa del Mondo più vicina alla nostra provincia. “Campiglio sarà l’occasione – ha spiegato Valzelli – per i nostri ragazzi di partecipare come spettatori di un grande evento, per respirare l’aria e l’energia di una grande competizione e per imparare dai grandi campioni. Gli organizzatori hanno messo a disposizione per i nostri sci club dei voucher per assistere da bordo pista a questo grande evento e noi come Fisi Brescia ci saremo. I nostri ragazzi attraverso lo sport possono crescere come atleti e come persone”.

Alla serata, organizzata dallo Sci Club Agonistica Valsabbia Giudicarie della Presidente Greta Andreoli e dal Comitato di 3Tre, tra gli ospiti intervenuti il neo Vice Presidente Fisi Nazionale Francesco Bettoni, presidente uscente di Fisi Brescia, Tiziano Mellarini (Presidente Fisi Trentino) Lorenzo Conci (Presidente del Comitato Organizzatore), Paolo Luconi Bisti (storico della Coppa del Mondo), Letizia Volta Segretaria Generale ed il campione bresciano Ivano Edalini vincitore della 3Tre nel 1986.