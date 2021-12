Pinzolo, gli auguri del sindaco Cereghini: “Guardiamo al futuro con fiducia”

sabato, 25 dicembre 2021

Pinzolo – Il sindaco di Pinzolo (Trento), Michele Cereghini (nella foto © Bisti), traccia un quadro su turismo e Covid e guarda con fiducia al 2022.

“Cari concittadini di Pinzolo, Sant’Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio, graditissimi ospiti. Nel mio saluto dello scorso Natale scrivevo che il 2021 sarebbe stato caratterizzato da luci e ombre. E così è stato: partito orfano della stagione invernale, da sempre nostro migliore cavallo di battaglia, è proseguito con un’estate molto positiva e ha visto ripartire pochi giorni fa – seppur con tutte le incertezze del momento – gli impianti sciistici.

Tutti gli operatori del comparto turistico hanno saputo riorganizzare le loro attività, con l’intento di adeguarsi alle normative e di affrontare in sicurezza sia la stagione estiva che quella invernale. Non è cosa da poco perché normative non sempre chiare, dettate talvolta all’ultimo minuto, hanno costretto molti a compiere i proverbiali salti mortali per mettersi in regola. Ma, grazie al loro impegno e alla loro professionalità, tutto è filato liscio.

Il ponte dell’Immacolata – tradizionale assaggio della stagione invernale – ci ha dimostrato che la voglia di sciare è alle stelle per cui è logico attendersi, dopo il tutto esaurito per le imminenti festività, un proseguimento con numeri interessanti nei mesi che ci accompagneranno alla Pasqua. Voglio rivolgere a concittadini e ospiti un pressante invito alla prudenza, al senso di responsabilità e al rispetto delle regole di comportamento stabilite dalle competenti autorità, ricordando a tutti che non siamo ancora fuori dal pericolo e che basta poco per ripiombare in situazioni che nessuno di noi ha voglia di rivivere. La polizia locale, con la dovuta discrezione ma con la necessaria fermezza, metterà in atto un programma di controlli al fine di garantire l’osservanza di tutte le prescrizioni.

L’imperativo, per tutti, è non mollare: non siamo ancora tornati alla tanto auspicata normalità ma se volgiamo lo sguardo al dicembre 2020 con gli impianti chiusi e i limiti agli spostamenti dalla propria residenza, vediamo che sono stati compiuti grandi passi verso l’uscita dal tunnel nel quale ci ha confinati la pandemia. Non so (in realtà nessuno lo sa!) se questo sarà l’ultimo inverno che trascorreremo sotto scacco del Covid. Sono certo però che se ognuno di noi farà la sua parte, se tutti ci atterremo alle disposizioni via via impartite dalle autorità, questo incubo un giorno finirà. E’ in quest’ottica che l’Amministrazione comunale, come tante altre municipalità, ha deciso di cancellare le feste di piazza che vengono tradizionalmente organizzate a San Silvestro.

Con la convinzione che l’anno nuovo ci farà compiere qualche ulteriore progresso verso la definitiva sconfitta del Covid, auguro di cuore un sereno Natale e un felice 2022 a tutti voi”, il sindaco Michele Cereghini.