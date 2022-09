Ordinazione del nuovo vescovo Ivan Maffeis, i trentini a Perugia

venerdì, 9 settembre 2022

Pinzolo – Grande attesa per l’ordinazione domenica 11 settembre del nuovo arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, don Ivan Maffeis. La diocesi di Trento sarà presente nel capoluogo umbro con una delegazione ufficiale guidata dall’arcivescovo Lauro Tisi, che recherà in dono alcune reliquie di San Vigilio e dei martiri d’Anaunia Sisinio, Martirio ed Alessandro. I fedeli scenderanno dal Trentino partendo dalla val Rendena, terra d’origine di don Ivan e da Rovereto, dove il futuro vescovo è stato parroco negli ultimi anni. Intenso il programma della giornata che culminerà alle ore 16 con l’ordinazione nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia (nella foto Bressan, Maffeis, Tisi, foto, © Gianni, Zotta).

Il sacerdote trentino, nato 58 anni fa a Pinzolo (Trento) vivrà un’intensa giornata che culminerà con l’ordinazione alle 16 nella cattedrale di San Lorenzo. All’imposizione delle mani sul suo capo, don Ivan arriverà dopo un itinerario a tappe che lo porterà a conoscere realtà significative della Diocesi di cui è chiamato ad essere nuovo pastore: visiterà anzitutto una parrocchia, la prima della Diocesi dal punto di vista geografico; poi i giovani di parrocchie e oratori e una rappresentanza dei tanti studenti universitari che animano Perugia; a seguire la realtà della povertà e del disagio seguita dalla Caritas, prima di giungere nella piazza antistante la cattedrale per i saluti delle autorità. Quindi, la Messa di ordinazione.

La Diocesi di Trento sarà presente a Perugia con una delegazione ufficiale guidata dall’arcivescovo Lauro, alla celebrazione sarà presente anche una nutrita rappresentanza di collaboratori laici della Cei di cui don Maffeis è stato portavoce e sottosegretario.