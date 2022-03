Madonna di Campiglio rivive i fasti della Corte Asburgica: gli eventi

martedì, 1 marzo 2022

Madonna di Campiglio – Un grande evento a Madonna di Campiglio: durante questa settimana di carnevale la località turistica rivive l’atmosfera dei fasti della corte asburgica con la Principessa Sissi e l’Imperatore Francesco Giuseppe.

Ieri – con la sfilata in carrozza della Corte Asburgica per le vie del paese e l’intrattenimento musicale itinerante – ha preso avvio l’evento che proseguirà oggi – martedì 1 marzo, alle 10 sulle piste di Madonna di Campiglio: prova l’esperienza della sciata in costume d’epoca insieme alla coppia reale e alla corte con la Sciata Asburgica e alle 16.30 in piazza Sissi: Carnevale dei bambini con animazione e giochi a cura della Pro loco Madonna di Campiglio. Foto @Bisti.

Il programma prosegue domani – mercoledì 2 marzo – dalle 17 alle 19 con l’Aperitivo Asburgico: continuano i festeggiamenti nel centro di Madonna di Campiglio in compagnia della principessa Sissi: un tuffo nel passato con gli aperitivi a tema nei locali che partecipano alla proposta, invece giovedì 3 marzo – alle 10 – sulle piste di Madonna di Campiglio sarà possibile provare l’esperienza della sciata in costume d’epoca insieme alla coppia reale e alla corte con la Sciata Asburgica e alle 17 per le vie del paese Caravan Circus a cura della Pro loco Madonna di Campiglio Venerdì 4 marzo – ultimo giorno di festeggiamenti per la principessa Sissi e la Corte Asburgica. Festa imperiale presso il Piano 54 con apericena e musica con orchestra dal vivo. Special guest Miss Italia 2021 Zeudi di Palma, che parteciperà alla Sciata Asburgica del giovedì e alla Festa Imperiale.

Madonna di Campiglio torna ai fasti d’un tempo di Sissi e Francesco Giuseppe, la coppia imperiale che a fine Ottocento soggiornò nella località turistica. Oggi, le testimonianze più significative della loro presenza si trovano all’interno dello storico Salone Hofer dell’Hotel Des Alpes, sede del Gran Ballo dell’Imperatore,

Prenotazione obbligatoria e informazioni presso gli uffici di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio (0465 447501-info@campigliodolomiti.it) e all’indirizzo web www.campigliodolomiti.it/topexperience. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti.