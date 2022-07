Madonna di Campiglio: cena stellata in telecabina con vista Dolomiti di Brenta

giovedì, 21 luglio 2022

Madonna di Campiglio – Cucina territoriale sapientemente valorizzata dagli chef gourmet di Madonna di Campiglio. Panorama sulla meraviglia delle Dolomiti di Brenta da uno dei punti di vista più completi e spettacolari. Una telecabina, la Pinzolo-Campiglio Express, vestita da sera e trasformata in un insolito ristorante panoramico. Il tutto accompagnato dalle bollicine di Ferrari Trento, dalla grappa Segnana e acqua Surgiva.

Questi gli ingredienti principali della “Cena stellata in telecabina” che si terrà venerdì 22 luglio a Madonna di Campiglio, con inizio alle 18 presso la terrazza panoramica della telecabina Pinzolo-Campiglio Express, all’imbarco in località Colarin.

L’esperienza, unica, esclusiva, rimasta impressa nei ricordi dei partecipanti alle due precedenti edizioni, ritorna dopo due estati di assenza.

Firmano il menù 4 ristoranti campigliani: i due gioielli 1 Stella Michelin “Stube Hermitage” (chef Giovanni d’Alitta) e “Il Gallo Cedrone” (chef Sabino Fortunato), il ristorante “Semola Fina” (chef Manuel Merlo) con 1 Cappello nella Guida Espresso 2022 e il ristorante “Due Pini” (chef Stefano Righetti) segnalato nella Guida Michelin. Sarà un’indimenticabile occasione per degustare alcune prelibatezze trentine, rivisitate in chiave gourmet, ammirando lo spettacolare tramonto sulle Dolomiti di Brenta e vivendo una magica serata estiva al fresco dei monti.

La “Cena stellata in telecabina” è un omaggio alle eccellenze dell’enogastronomia del Trentino, ai talentuosi chef di Madonna di Campiglio, alla destinazione turistica dove le montagne si incontrano tra Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità e Adamello-Presanella, alla convivialità dello stile italiano.

Si entra in scena dalle 18, accolti dal momento dell’aperitivo in terrazza che s’affaccia sul Crozzon di Brenta, mentre gli imbarchi ai tavoli predisposti in telecabina inizieranno dalle 19. Ad ogni stazione sarà servito un piatto gourmet con vino abbinato. La serata si concluderà di nuovo in terrazza con assaggi di piccola pasticceria e musica sotto le stelle.

Prenotazioni online all’indirizzo: campigliodolomiti.it/esperienze.

Informazioni: Pro loco di Madonna di Campiglio (379 1177355) e uffici Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio (0465 447501).

L’iniziativa è organizzata dalla Pro loco di Madonna di Campiglio in collaborazione con Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Funivie Pinzolo, Comune di Pinzolo, Comune di Tre Ville, Ferrari Trento, Tenute Lunelli, Surgiva, Segnana, Tassoni, Moresco Group Service, La Cassa Rurale, ristorante Gallo Cedrone, ristorante Semola Fina, ristorante Due Pini, ristorante Stube Hermitage, Home Stube, M di Gin, Birrificio Alpino 1550, Bontadi, Stella Alpina.