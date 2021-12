Skiarea Dolomiti di Brenta, Serafini (Funivie Pinzolo): “Inizio di stagione oltre le aspettative”

venerdì, 24 dicembre 2021

Pinzolo – La stagione invernale è partita sopra le aspettative a Pinzolo (Trento) e nella skiarea Dolomiti di Brenta: la settimana del ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata ha visto la presenza di italiani, in particolare lombardi, su tutti milanesi e bresciani, veneti ed emiliani, oltre naturalmente ai trentini, mentre la scorsa settimana e questa – grazie anche a importanti manifestazioni sportive – sono stati gli stranieri a farla da padrone. Pinzolo rappresenta, per chi proviene dal Garda e dalla Lombardia la stazione di partenza della SkiArea Dolomiti di Brenta e ottime presenze sono state registrate con la manifestazione del Telemark, che ha visto la presenza di stranieri provenienti soprattutto dal Nord Europa.

L’ANDAMENTO – “E’ stato un evento particolare – spiega Roberto Serafini (nel video), presidente di Funivie Pinzolo – che di anno in anno cresce e richiama affezionati di questa disciplina sportiva anche dall’estero”.

VIDEO



Il presidente della società Funivie Pinzolo Roberto Serafini è soddisfatto dell’inizio della stagione invernale: “Le prenotazioni nelle strutture alberghiere – spiega Roberto Serafini – sono buone, si annunciano due settimane di grande affluenza sulle piste di Pinzolo e della Skiarea, con tutte le località (Pinzolo, Madonna di Campiglio, Folgarida-Marilleva ndr.) collegate e raggiungibili sci ai piedi”.

A Pinzolo e nelle località della Skiarea l’atmosfera del clima natalizio a Pinzolo è eccezionale e tra i turisti c’è una gran voglia di ritornare a sciare. “Siamo ripartiti con un buon inizio di stagione nel rispetto delle regole e prescrizioni anticovid”, sottolinea Roberto Serafini.

LE NOVITA’ – La SkiArea Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena – dopo il passaggio in zona gialle del Trentino – ha deciso di rimodulare le modalità di accesso agli impianti di risalita introducendo, in vista delle ormai imminenti festività natalizie, una serie di misure finalizzate a garantire una maggior sicurezza dei propri ospiti, una migliore gestione dei flussi e una più tranquilla e affidabile gestione dei controlli. Fino al 6 gennaio 2022, la vendita degli skipass avverrà solamente online. Sarà limitata la vendita degli skipass giornalieri che saranno acquistabili a partire dal giorno precedente l’utilizzo. Anche la vendita dei biglietti per corse singole e skipass a ore subirà delle limitazioni: in questo caso, i ticket saranno in vendita il giorno stesso di utilizzo. Gli skipass saranno acquistabili sul sito www.ski.it e si potranno ritirare alle biglietterie o alle casse automatiche.

Inoltre, sul sito www.ski.it è possibile abbinare ogni giorno, velocemente e in modo automatico, il proprio skipass al Green Pass personale in corso di validità: sono inclusi gli stagionali e PPU Mypass/Starpass, mentre i possessori di skipass Telepass e Snowit dovranno rivolgersi, per l’abbinamento, alle casse automatiche, alle biglietterie o agli steward e alle hostess in servizio agli impianti.

La funzione dovrà essere attivata tutti i giorni, nello stesso giorno della giornata di sci prescelta. In questo modo l’ospite della SkiArea potrà accedere a una Fast Track che gli permetterà di saltare i controlli del Green Pass ed entrare più velocemente ai tornelli, evitando così code e tempi di attesa. Chi non avesse attivato online il proprio Green Pass e non potesse accedere alla Fast Track, potrà procedere con l’abbinamento alle biglietterie, alle casse automatiche o presso gli steward e le hostess.

Tutte le informazioni relative alla vendita degli skipass, alle modalità di abbinamento del Green pass al proprio skipass, e alle aperture degli impianti e ai tracciati accessibili, alle condizioni meteo e allo stato delle piste oltre che al bollettino neve sono reperibili sul sito della SkiArea www.ski.it.