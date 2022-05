Incidente sulla Gardesana: soccorsi in azione, chiusa la strada

domenica, 29 maggio 2022

Riva del Garda – Un incidente sulla statale 45bis – Gardesana – tra Nago Torbole (Trento) e Malcesine (Verona) – si è verificato poco dopo le 8:30 di stamani e sul posto sono giunti un’ambulanza di Trentino Emergenza, con l’equipe medica, i vigili del fuoco del Corpo di Riva del Garda e le forze dell’ordine.

La statale 45 bis è stata chiusa per consentire gli interventi di soccorso. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco del Riva oltre all’intervento hanno effettuato la messa in sicurezza della sede stradale.