Gran finale di stagione a Campiglio, Felicetti: “Tanti eventi e impianti aperti”

sabato, 25 marzo 2023

Madonna di Campiglio (Trento) – Gran finale di stagione nella skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta con eventi di grande richiamo fino al 16 aprile. Da questo weekend a giovedì prossimo – 30 marzo – è in programma il World Rookie Freeski Finals con le migliori giovani leve del freeski del panorama mondiale, nella settimana successiva ritornerà la finale internazionale del Red Bull Hammers.

VIDEO



L’INTERVENTO – “Ci prepariamo a un finale di stagione ricco di eventi e opportunità per gli appassionati – afferma Bruno Felicetti (nel video), direttore generale di Funivie Campiglio -. La skiarea con il collegamento tra Folgarida-Marilleva e Campiglio sarà aperta fino al giorno di Pasquetta, dall’11 al 16 si scierà al Grostè”. “Oggi – prosegue Bruno Felicetti – parte il World Rookie Freeski con le giovani leve del freeski internazionale che si sfideranno e daranno spettacolo all’Ursus Snowpark e i migliori accederanno al mondo professionistico, mentre nella settimana di Pasqua avremo la finale del Red Bull Hammers, spettacolare gara internazionale di snowboard con un format avvincente”.

GLI EVENTI – Il World Rookie Tour è una selezione di eventi internazionali di alta qualità per snowboard, freeski, i cosiddetti “Rookie Fests”, riservati a rider under 18, in Europa, Nord e Sud America, Oceania e Asia. Il World Rookie Tour non consiste solo in gare, prevede anche molte altre attività per aiutare gli esordienti a crescere. A Campiglio si sfideranno le giovani leve del freeski internazionale e i migliori accederanno al mondo professionistico. Invece la finale del Red Bull Hammers (foto © Skiarea Campiglio) è in calendario all’Ursus Snowpark di Campiglio dal 7 al 10 aprile e al termine incoronerà i vincitori.

Gli ultimi appuntamenti della stagione saranno la grande festa ai piedi del Grosté – in località Fortini – sabato 8 aprile – e nel weekend del 15 e 16 aprile il “Super Grosté” sarà l’ultimo atto di una stagione ricca di gare, manifestazioni e soprattutto di soddisfazioni.

di Angelo Panzeri