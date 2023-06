Alpinista cade in Presanella, recuperato e trasportato in ospedale

mercoledì, 7 giugno 2023

Pinzolo (Trento) – Intervento sul Monte Nero nel gruppo Presanella: alpinista elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Un alpinista è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento con una frattura ad un arto inferiore, dopo essere caduto nei pressi della Bocchetta di Monte Nero nel gruppo della Presanella, a una quota di circa 3.000 metri, ed essere scivolato per diversi metri, finendo lungo un pendio innevato.

Appena arrivata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112, la Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che, tuttavia, a causa della scarsa visibilità in quota causata da banchi di nebbia, è dovuto atterrare in piazzola a Pinzolo. Una squadra di operatori della Stazione di Pinzolo, a cui si sono aggiunte altre due squadre delle Stazioni Val Rendena – Busa di Tione e di Madonna di Campiglio, per un totale di una quindicina di soccorritori, si sono avviati a piedi per raggiungere l’infortunato via terra. Soltanto intorno alle 12 una finestra di bel tempo ha permesso all’elicottero di alzarsi in volo, di verricellare sul posto il tecnico di elisoccorso e di recuperare velocemente l’infortunato a bordo.

L’uomo, cosciente ma con una frattura importante, è stato stabilizzato dall’equipe sanitaria e trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nel frattempo, le squadre di soccorritori in avvicinamento via terra hanno proseguito per andare incontro al compagno dell’infortunato. Disponibili in piazzola anche due soccorritori della Guardia di Finanza, il cui intervento non è stato necessario.