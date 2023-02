Volti d’Africa: a Sondrio la mostra dell’Associazione Dukorere Hamwe

giovedì, 23 febbraio 2023

Sondrio – L’Associazione Dukorere Hamwe, ente del Terzo Settore, nata nel 2006 in provincia di Sondrio per sostenere lo studio di giovani burundesi e il loro inserimento nel mondo sociale e lavorativo, ha deciso di festeggiare l’imminente primavera, meteorologica ma anche morale, post covid, con una mostra fotografica dal titolo “Volti d’Africa”.

“Vogliamo far conoscere – afferma la presidente Fides Marzi Hatungimana, cittadina sondriese nativa del Burundi- il mondo africano, con particolare riguardo all’Africa subsahariana, attraverso la lettura di sguardi di chi soffre, ma soprattutto di chi spera, sorride, ringrazia, si attiva, sogna, progetta, lavora”. Le fotografie di Antonella Valsecchi, consigliere di Dukorere Hamwe, grande viaggiatrice e grande artista dell’immagine, e in parte realizzate da Giancarlo Speziale (vice presidente dell’Associazione) in Burundi, riguardano incontri con volti, metafora di incontri di culture, storie, esperienze. Una mostra da gustare per conoscere un’Africa diversa da quella dei migranti che approdano disperati sulle spiagge, un invito a conoscere senza pregiudizi, ad apprezzare il diverso, a stupirsi e amare.

La mostra, allestita alla Sala Ligari di Palazzo Muzio a Sondrio, sarà inaugurata sabato 4 marzo alle 17 con l’intervento di un relatore qualificato, Marco Trovato, direttore editoriale della rivista Africa, e resterà aperta da lunedì 6 a sabato 11 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.