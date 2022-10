Viabilità, intesa tra Provincia e Comuinità Montana della Val Trompia

martedì, 25 ottobre 2022

Brescia – La Provincia di Brescia e la Comunità Montana di Valle Trompia hanno siglato un Protocollo d’intesa per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità provinciale in Valle Trompia.

Vista l’esperienza acquisita dall’ufficio progettazione della società partecipata in regime di in-house Providing della Comunità Montana di Valle Trompia che dal 2008, a seguito di una convenzione con la Provincia di Brescia, ha provveduto alla progettazione ed alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade intervallive della Valle Trompia, la Provincia di Brescia intende avvalersi della professionalità acquisita per la progettazione di interventi lungo le strade provinciali nell’ambito territoriale triumplino.

La viabilità del territorio della Valle Trompia è da sempre soggetta a una forte pressione, data la presenza di diversi poli industriali in quest’area. Le strade necessitano quindi di una manutenzione costante e attenta, al fine di garantirne la percorribilità e la sicurezza.

Il presente protocollo, della durata di cinque anni, permetterà alla Provincia di valutare, di volta in volta, a seconda delle esigenze operative, la possibilità di avvalersi della Comunità Montana di Valle Trompia per la realizzazione di possibili interventi lungo la viabilità provinciale del territorio.

Questo consentirà, da un lato, alla Provincia di alleggerire l’onere gestionale interno e, dall’altro lato, di garantire ai cittadini e al territorio minori disagi e il massimo dell’efficienza.

“La scelta fatta va nella direzione di avvicinare la Provincia ai territori, in questo caso alla Valle Trompia. Questa vicinanza – ha dichiarato il Consigliere Provinciale delegato ai Lavori Pubblici Massimo Vizzardi – dovrebbe portare da un lato a una migliore e più snella conoscenza dei bisogni del territorio e dall’altro a una più celere risposta a questi bisogni, anche proprio grazie all’utilizzo di competenze che sono inserite nelle dinamiche locali. Per gli uffici del Settore Strade provinciale questo richiede un grande impegno sotto il profilo strategico e di rapporto costante con il territorio, ma, altresì, ci consente di delegare alla Comunità Montana gli aspetti più pratici nella gestione della viabilità”.