Vela giovanile, la prima edizione dell’Autumn Meeting RS Feva a Riva del Garda: in testa i toscani Morandini-Scarpellini

sabato, 1 ottobre 2022

Riva del Garda – Alla Fraglia Vela Riva iniziata venerdì una nuova manifestazione riservata ad una deriva giovanile FIV in doppio, la prima di una probabile lunga serie: l’Autumn Meeting della classe RS Feva.

Sul Garda Trentino nelle prime due giornate si sono avute condizioni di vento medio-leggero con 8-11 nodi, venerdì da nord e sabato da sud. Quasi sessanta i partecipanti, per questa prima edizione ancor per la maggior parte italiani, a parte qualche svizzero. Quattro prove venerdì e tre sabato il bilancio ad un giorno dalla conclusione, con il leader della classifica provvisoria, che si mantengono i toscani (CN Follonica) Giuseppe Biocchi Frediani Morandini- Leonardo Scarpellini. Il loro vantaggio è di 14 punti su Alex Brighenti e Clarissa Vedovelli (CN Brenzone), oggi primi in regata 2 di giornata. Ancora atleti del Club Nautico Follonica al terzo posto con il figlio d’arte Simone Gesi e Davide Simoni, a 4 punti dai secondi. Bel balzo in avanti nella classifica generale dei portacolori del circolo organizzatore, la Fraglia Vela Riva: Christian Scudelari e Ludovico Beretta sono passati quarti assoluti e sempre primi under 14, a soli 2 punti dal podio, grazie a un primo, un secondo e un sesto realizzati nelle ultime tre prove. Con l’ultima giornata la seconda e terza posizione assoluta potrebbero essere ancora tutte da giocare: appuntamento domenica per la prima possibile prova alle ore 9.

Classifiche: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4887/event