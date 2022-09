Vela altura, Circolo Arco in festa con Cecilia Zorzi al Mondiale Double Mixed

lunedì, 26 settembre 2022

Arco – Il team Mexmedia, formato dalla skipper trentina Ceclia Zorzi velista già campionessa del mondo Laser 4.7 e ora impegnata nell’altura per i colori del Circolo Vela Arco, e il romano Giovanni di Monaco, si è aggiudicato il Mondiale Double Mixed Offshore, evento con partenza e arrivo a Portorose (Slovenia), con una boa da girare ad Ancona e successivamente nuovamente a nord, Lignano Sabbiadoro, per una distanza di 250 miglia compiute in quasi 48 ore. La flotta di regatanti, a bordo dei “Figaro 3 Beneteau” ha trovato condizioni impegnative nella discesa verso Ancona e nella risalita in nord Adriatico la classifica è variata più volte con un finale molto emozionante. A 20 miglia Cecilia a Giovanni erano quarti, ma -notato un rallentamento nel golfo di Trieste dei tre equipaggi che li precedevano- sono riusciti a rimanere in una zona a nord con più vento, riuscendo nell’impresa di superarli e aggiudicarsi la vittoria, seppur per pochi secondi, davanti a Portorose, dopo un match race nelle ultime due miglia con l’equipaggio formato dall’uruguaiano Federico Waksman e l’italiana Sophie Fontanesi. Lo stesso mondiale lo scorso anno era stato vinto da Claudia Rossi e Pietro D’Alì. Prima di concludere la stagione, la skipper Cecilia Zorzi sarà impegnata nella 54° edizione della Barcolana e nel “Nastro Rosa Veloce”, regata di 1500 miglia che circumnavigherà l’Italia, da Venezia a Genova. Foto @Nastrorosatour MMNRT SGallegati.