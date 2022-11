Valle Camonica, il corso di formazione per animatori culturali 2023

giovedì, 24 novembre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’Archeopark di Darfo Boario Terme (Brescia) e il Museo Didattico d’Arte e Vita Preistorica di Capo di Ponte, organizzano un corso di formazione per Animatori culturali.

Il 2023 sarà foriero di novità e soprattutto di normalità: la pandemia che ci ha fortemente fatto soffrire e penalizzati anche economicamente, che ha costretto la chiusura di molte attività e che ha fortemente limitato lo svolgimento di numerose pratiche scolastiche e didattiche, lascia spazio alla ripresa.

La primavera del prossimo anno vedrà il ritorno numeroso delle scolaresche in Valle Camonica per la visita d’istruzione incentrata prevalentemente sulla preistoria, che vede nei Camuni il punto di partenza di un percorso didattico che conduce allo studio della storia della terra e dell’umanità.

Il territorio, i Parchi delle incisioni rupestri, il Museo didattico di Capo di Ponte e l’incontro con l’archeologo, l’Archeopark di Boario Terme sono le mete agognate dalle scolaresche e soprattutto dagli insegnanti che in Valle Camonica sanno di poter fare storia viva, far rivivere il passato ai propri alunni e farli viaggiare nel tempo.

Dal 23 Gennaio al 26 Febbraio 2023 si svolgerà il Corso di formazione per animatori culturali

Per preparare personale che potrà operare nei parchi naturalistici e delle incisioni rupestri, nei musei e nell’Archeopark e che potrà svolgere attività di promozione culturale e didattiche con le scuole che verranno in visita in Valle Camonica.

Le lezioni si svolgeranno presso l’Archeopark di Boario Terme, il Museo Didattico d’Arte e Vita Preistorica di Capodiponte e nei principali parchi archeologici della Valle Camonica

Il corso, tenuto dall’archeologo dott. Ausilio Priuli, si svolgerà prevalentemente in ore serali e di sabato e domenica, in modo da permettere a molti la partecipazione.

Per informazioni e iscrizioni, che dovranno pervenire entro il 6 gennaio, telefonare all’Archeopark: 0364/529552 o al Museo Didattico di Capodiponte 0364/42148 in orario d’ufficio.