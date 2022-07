giovedì, 21 luglio 2022

Bormio – Troppo caldo, allo Stelvio sospesa l’attività sciistica. Le temperature in questi giorni hanno superato abbondantemente i 10 gradi anche sul ghiacciaio dello Stelvio e la società che gestisce gli impianti ha comunicato che a causa delle alte temperature di questi giorni, con lo zero termico oltre i 4.400 metri, è stata sospesa temporaneamente l’attività dello sci estivo al Ghiacciaio dello Stelvio ma le funivie resteranno comunque aperte per coloro che vorranno salire sul ghiacciaio ma senza poter sciare.

E’ la prima volta che accade una situazione simile allo Stelvio.