mercoledì, 30 novembre 2022

Trento – Terza giornata del Festival della famiglia, con 5 appuntamenti. Si inizia con il Coni che propone “Sport come bene comune e occasione di gratificazione personale” e Fondazione Demarchi con “Riemergere II: l’indagine che dà voce ai bambini, giovani e adulti in tempi di Covid-19”. Nel pomeriggio si presenta la prima edizione di “Passeggino Marathon”; Università di Trento con il seminario “Valutare l’impatto socio-economico delle politiche: quali metodologie e quali indicatori?”e Scup con “Il Servizio civile per diventare adulti”.

La manifestazione è coordinata dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il patrocinio del Dipartimento per le politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo. La partecipazione è gratuita previa iscrizione obbligatoria online su www.festivaldellafamiglia.eu.

I programmi dei 5 workshop della terza giornata del Festival della famiglia, che si tiene oggi, 30 novembre:

SPORT COME BENE COMUNE E OCCASIONE DI GRATIFICAZIONE PERSONALE

ORARIO 9-13 A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento – CONI Trento

SEDE: Sala Rusconi – Casa Coni via della Malpensada, 84 Trento

Il benessere psico-fisico è una condizione sostenuta da una serie di fattori che, interagendo tra loro, influenzano la qualità della vita, dall’individuo alla comunità. Il gioco motorio e quello sportivo posseggono un denominatore comune, le regole, di fronte alle quali sia i ragazzi che gli adulti devono confrontarsi, considerando il proprio agire e quello degli altri. Da ciò si evince che lo sport innesca in chi lo pratica un processo regolatore auto educante. Come esiste lo sport formativo, strumento di crescita individuale e di inclusione sociale, esiste anche lo sport che veicola disvalori. Al crocevia di queste due realtà si pone il tecnico, adulto educatore, che rappresenta la figura a cui molti genitori affidano i propri figli.

RIEMERGERE II – INDAGINE DÀ VOCE A BAMBINI, GIOVANI E ADULTI IN TEMPI DI COVID-19

ORARIO 9.30-12 A cura di Fondazione Franco Demarchi

SEDE: Aula B3 Fondazione Franco Demarchi piazza S. Maria Maggiore, 7 Trento

A due anni di distanza dalla prima ondata pandemica, l’indagine “RIEMERGERE II” esplora le conseguenze dell’emergenza sanitaria COVID-19 in termini di impatto su benessere, socialità e quotidianità della popolazione trentina. Vengono approfondite le specificità territoriali ed evidenziati gli effetti della pandemia sulle diverse comunità locali allo scopo di offrire suggerimenti operativi, in termini di implementazione di servizi territoriali, rispondenti a specifici e contestualizzati bisogni espressi.

PASSEGGINO MARATHON – 1A EDIZIONE

ORARIO: 13-13.30 – A cura di Comune di Vallelaghi – Distretto Famiglia Vallelaghi – Agenzia per la coesione sociale, Provincia Autonoma di Trento

SEDE: Sala Trentino Palazzo della Provincia autonoma di Trento piazza Dante, 15 Trento

Il Comune di Vallelaghi insieme con il Distretto Famiglia Vallelaghi e l’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento organizza nella giornata di sabato 15 aprile 2023 la prima edizione della “Passeggino Marathon”. Una marcia non competitiva alla quale sono invitate a partecipare le famiglie con bambini piccoli e grandi e l’invito è esteso anche ai nonni e ai parenti. La camminata, che si svilupperà lungo un percorso di 5 km, partirà dal lago di Terlago presso il locale “Bar Lido”, seguirà il sentiero a misura di passeggino lungo il lago e proseguirà quindi lungo la pista ciclabile e farà ritorno al punto di partenza percorrendo la strada provinciale che per l’evento sarà chiusa al traffico. Alla fine della manifestazione saranno consegnati dei premi alle famiglie partecipanti.

VALUTARE L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO DELLE POLITICHE: QUALI METODOLOGIE E QUALI INDICATORI?

ORARIO: 14.30-18 – A cura di Università degli studi di Trento – Agenzia per la coesione sociale, Provincia Autonoma di Trento

SEDE: Aula Kessler Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale Via Verdi, 26 Trento

Le autorità pubbliche hanno la necessità di interrogarsi sulla loro capacità di generare valore attraverso le loro politiche, sia per meglio inquadrare i processi in corso di cui sono promotrici, che per indirizzare la loro strategia di pianificazione futura. E’ possibile individuare una serie di metriche di misurazione che siano in grado di valorizzare gli elementi e i percorsi di innovazione sociale di cui il decisore pubblico si fa portatore? Esiste un metodo di valutazione che trova un equilibrio tra dati qualitativi e quantitativi? La “narrazione” può essere elemento aggiuntivo di misurazione nella pianificazione socio-economica territoriale?

IL SERVIZIO CIVILE PER DIVENTARE ADULTI

ORARIO: 16.30-19 – A cura dell’Ufficio Servizio Civile – Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

SEDE: Sala Vigilianum via Endrici, 14 Trento

Prepararsi ad essere adulti: la sfida formativa dello SCUP. Si intende approfondire la specificità del SCUP, relativamente, in particolare, alla sua funzione formativa. In un momento in cui le condizioni di incertezza e precarietà vissute dai giovani si sono ulteriormente approfondite, lo SCUP costituisce un importante strumento di accompagnamento dei giovani, finalizzato a sostenere la loro transizione all’età adulta. In questa prospettiva, si apre uno spazio per un possibile ripensamento complessivo dello strumento di servizio civile, che superi il suo originario posizionamento in senso “dicotomico” rispetto al servizio militare, per abbracciare un obiettivo più generale di crescita del giovane che si appresta a vivere le sfide del mondo adulto.