sabato, 18 dicembre 2021

Bergamo – Qualche attimo di paura in mattinata in buona parte della Lombardia. Un terremoto con epicentro nei dintorni di Bergamo si è verificato intorno alle 11:34: la scossa è stata avvertita anche nel Bresciano e in provincia di Sondrio. Secondo le prime informazioni dell’Ingv, la magnitudo è compresa tra 4.3 e 4.8, con ipocentro a 26 km di profondità.