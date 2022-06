Speciale regalo ai bambini di Colere: il “Tronchi Treno”

mercoledì, 29 giugno 2022

Colere – Sarà una domenica speciale la prossima, quella del 3 luglio, a Colere in Val di Scalve. Alle 15 i bambini del paese riceveranno in regalo il “Tronchi Treno” realizzato dall’Associazione “Geppetti”, costituita nel 2018 tra gli appassionati e artisti del legno di Colere e Val di Scalve. Presso il Parco Giochi in centro al paese i Geppetti hanno installato su una rotaia 1 motrice e 2 carrozze ricavate da grossi tronchi di legno.

Si tratta di sculture uniche, senza giunture, frutto dell’ingegno e della fantasia dei soci scultori dell’Associazione che in precedenza avevano realizzato la riproduzione delle “4 Matte”, le guglie che sovrastano il paese.

Attorno alle 3 carrozze sono state installate figure stilizzate di pavoni realizzate sempre in legno. Una coloratissima chioccia su un alto piedestallo dà il benvenuto ai passeggeri.

L’iniziativa ha raccolto il consenso dell’Associazione Alpini di Colere, a cui è intestato il Parco e che ha fornito anche la sua collaborazione. I Geppetti invitano tutti i coleresi e villeggianti a partecipare alla cerimonia di consegna di questa opera ai bambini del paese. In seguito si realizzeranno anche altre iniziative da parte dell’Associazione, specie in previsione dello sviluppo sciistico a cui Colere si sta preparando con ingenti investimenti di privati. In occasione di questo evento verrà esposto anche il modellino del gigantesco mappamondo dentro cui potranno giocare i bambini perché attrezzato con scale e posti a sedere, che i Geppetti vogliono realizzare sempre in legno, per farne una attrazione.

L’evento si concluderà con un rinfresco offerto a tutti dai Geppetti. Il motore di tutto è il vulcanico presidente Maurizio Belingheri, commerciante in pensione, un vero vulcano di idee finalizzate all’abbellimento del paese di Colere.