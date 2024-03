martedì, 19 marzo 2024

Gargnano (Brescia) – Smottamento sulla Provinciale 9 che unisce Gargnano a Valvestino. Terra e sassi sono finiti sulla sede stradale, non ha coinvolto auto o persone, ed è stato necessaria la chiusura della strada per la pulizia e la messa in sicurezza della sede stradale.

Sono in corso interventi della Provincia di Brescia, dei geologi, con il coordinamento della Polizia locale, per valutare i tempi della riapertura.