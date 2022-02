Smaltimento inerti in Valtellina: approvati due documenti

lunedì, 28 febbraio 2022

Sondrio – Vertice sullo smaltimento inerti in Valtellina e Valchiavenna. Nella sala consiliare della Provincia di Sondrio (nella foto), il prefetto Salvatore Pasquariello ha presieduto la riunione dell’assemblea plenaria del “Tavolo Tecnico inerti” istituito per la gestione dello smaltimento dei materiali da costruzione in Valtellina e Valchiavenna.

Alla riunione, svoltasi in parte in presenza e in parte in videoconferenza, hanno partecipato: per la Provincia di Sondrio il presidente Elio Moretti e la responsabile Servizio Ambiente e rifiuti Silvia Dubricich; per la Regione Lombardia, la consigliera regionale Simona Pedrazzi, la dirigente dell’Unità Organizzativa Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e Clima Elisabetta Confalonieri e il Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale della Montagna di Sondrio Paolo Diana; il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Sondrio Tenente Colonnello Marco Piras; il comandante del Gruppo Carabinieri Forestali Colonnello Andrea Turco; per l’Ordine degli Ingegneri, Mauro Orlandi; per l’Ordine dei Geologi, Stefania Branchi; per il Collegio dei Geometri, Giorgio Lanzini; per l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Dipartimento di Lecco-Sondrio, Giuseppe Patti e il perito Marco Negri; per la Confartigianato Imprese Sondrio-Unione Artigiani, il segretario Alberto Pasina; per l’Associazione Nazionale Costruttori Edili Lecco-Sondrio, Enrico Mandelli; per la Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.EC.AM, Andrea Duico.

La riunione è stata convocata per l’approvazione finale di due documenti predisposti dal Gruppo di Lavoro ristretto, costituito dai rappresentanti della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio, dell’ARPA Lombardia Dipartimento Lecco-Sondrio, dell’Arma dei Carabinieri-Gruppo Forestale e della S.EC.AM S.p.A: “Linee guida alla gestione dei rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione quali, ad esempio, cantieri edili, attività di ristrutturazione di edifici, costruzione di infrastrutture” e il vademecum “End of Waste”, elaborati all’esito dei numerosi incontri tenutisi a partire dal mese di luglio 2021, allo scopo di fornire agli operatori del settore delle indicazioni utili alla classificazione dei materiali e funzionali al corretto smaltimento degli stessi.

L’approfondimento dei problemi in sede di tavolo tecnico ha consentito, altresì, di prendere contezza di una criticità che si era manifestata in questa provincia in modo macroscopico a seguito della sospensione di alcune attività.

Nell’occasione si è appreso dalla Dirigente della Regione Lombardia che è in corso anche una riflessione di carattere tecnico che, nel rispetto della normativa vigente, ha portato la predetta Regione ad elaborare una nuova procedura che sarà inserita all’interno del “Programma di Gestione dei Rifiuti Regionali” di prossima approvazione, secondo la quale in situazioni emergenziali il Presidente della Provincia potrà comunicare la necessità di realizzare una particolare tipologia di impianti e la Regione disporre la deroga agli stringenti limiti dei criteri localizzativi.

L’analisi della tipologia di impianto sarà, in un secondo momento, effettuata dalla Provincia in sede di Conferenza di servizi, non essendo più assoggettata a quei vincoli escludenti che non consentono sin dall’inizio di presentare la domanda. Quindi, nell’ipotesi in cui si verificasse un’emergenza che comporti la necessità di attivare la suddetta procedura, nel rispetto di particolari prescrizioni si potrà procedere in deroga rispetto ai vincoli localizzativi.

Al termine della riunione si è proceduto, pertanto, a licenziare la versione definitiva dei citati documenti, che il Prefetto trasmetterà alle Stazioni Appaltanti, agli Ordini professionali e alle Associazioni di categoria per un’ampia diffusione.

Tutti gli Enti e le Istituzioni coinvolte hanno manifestato la loro soddisfazione per il lavoro svolto e per l’importante valenza informativo-formativa dei documenti prodotti.