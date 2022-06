Sei murales degli studenti di Bienno sulla Divina Commedia

giovedì, 9 giugno 2022

Bienno – Un lavoro culturale unico su Dante è stato realizzato durante l’anno scolastico dai 118 alunni della Scuola Secondaria di I Grado dell’istituto comprensivo “G. Romanino” di Bienno (Brescia) e coordinato dalla professoressa Camilla Gagliardi, docente dell’istituto, in collaborazione col mastro del ferro Paolo Bettoni. Il tema legato alla figura di Dante è stato scelto dagli studenti come un segno di speranza per ricominciare a guardare al futuro con ottimismo, cercando di cogliere la luce dopo questi lunghi mesi di pandemia.

Gli studenti della sei classi, due per ciascun anno delle Medie, hanno approfondito la Divina Commedia e sviluppato il loro lavoro con la realizzazione e la decorazione di sei pannelli, due sul Paradiso, e altrettanti su Purgatorio e Inferno.

“In questo lavoro – svela la professoressa Camilla Gagliardi – gli studenti hanno messo le loro idee, e nelle opere hanno raccontato le loro difficoltà in questi due anni (pandemia e guerra) che vengono raccontate nei sei pannelli che saranno inaugurati sabato prossimo”. La cerimonia d’inaugurazione dei pannelli, posti nel centro storico di Bienno, abbellito a livello culturale, è in calendario alle 10 di sabato 11 giugno e vedrà la presenza di studenti, docenti e cittadinanza, a conclusione di un anno scolastico della ripartenza con uno slogan: “E quindi uscimmo a riveder le stelle“.