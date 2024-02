Sci: in Engadina novità e grandi attrazioni al Corvatsch, Diavolezza, Lagalb e Corviglia

lunedì, 5 febbraio 2024

Engadina – Nei comprensori sciistici svizzeri quest’anno un grande afflusso di sciatori dall’Italia: la stagione invernale è molto buona, se pensiamo che l’altitudine e il paesaggio innevato garantiscono la possibilità di divertirsi su queste piste fino alla fine di aprile o all’inizio del mese di maggio! Perché in Engadina – e gli appassionati lo sanno – lo sci in primavera è un spasso!

Da anni le società Engadin St. Moritz Mountains AG www.mountains.ch, Corvatsch AG e Diavolezza Lagalb AG www.corvatsch-diavolezza.ch promuovono congiuntamente la propria offerta che racchiude tutti gli impianti di risalita della regione dell’Engadina e di St. Moritz in Svizzera, strutture alberghiere in quota e a valle uniche nel loro genere, numerose realtà gastronomiche ed esperienze sportive straordinarie.

È comunque importante avere una buona idea quali comprensori sciistici o parti di comprensori sciistici siano i più adatti per i diversi segmenti. Ecco qui un suggerimento per provare a differenziarli.

CORVATSCH

Bisogna saper sciare, o meglio, avere almeno dimestichezza con gli sci: questo è un must per chi decide di sciare sul Corvatsch. Solo alla stazione a valle c’è una pista molto facile e pianeggiante, adatta a bambini e principianti per imparare velocemente questo sport.

Ma il “vero” divertimento è in alta quota. Ce n’è per tutti i gusti, molte piste di tutti i tipi e poi il rinomato Corvatsch Snowpark per gli atleti snowboarder e freestyler – uno dei più grandi delle Alpi.

Insieme a tanti punti di ritrovo, rifugi e ristoranti semplici oltre al ristorante panoramico a 3303 m con la distilleria di whisky più alta del mondo https://www.corvatsch-diavolezza.ch/it/avventure-1/la-distilleria-di-whisky-orma-la-piu-in-quota-al-mondo la grande novità di quest’anno è la costruzione terminata di un nuovo halfpipe che sarà inaugurato con la grande festa HALFPIPE OPENING il 24 febbraio 2024 https://www.corvatschpark.ch/it/lhalfpipe . Con questo nuovo halfpipe Corvatsch completa la sua offerta di strutture per allenamenti e gare, che comprende già un percorso di Slopestyle standard di Coppa del Mondo, un percorso medio e facile park e ora anche appunto la nuova super pipe.

Il comprensorio sciistico del Corvatsch si estende da 1850 m nel fondovalle fino a 3303 m in cima alla montagna, rendendolo il comprensorio sciistico più alto del Cantone dei Grigioni. Ed è anche una montagna perfetta per invecchiare whisky single malt e gin.

Qui famiglie e amici amanti dello sci possono sciare di giorno – quest’anno fino al 28 aprile 2024 – ma anche di notte, durante la Corvatsch Snow Night, che si svolge ogni venerdì sera fino al 05 aprile 2024. È possibile sciare in notturna dalle ore 19.00 alle ore 2.00 sulla pista principale a Surlej, che conduce fino al fondovalle. È questa la pista artificialmente illuminata più lunga della Svizzera .

DIAVOLEZZA

La più lunga discesa svizzera su un ghiacciaio si snoda dal rifugio Berghaus Diavolezza attraverso i ghiacciai del Pers e del Morteratsch fino alla stazione Morteratsch della ferrovia Retica – il famoso UNESCO-Trenino Rosso del Bernina. Questa discesa è sinonimo di avventura all’insegna dello sport sulla neve e presuppone abilità sciistiche. La pista non è battuta, ma su entrambi i lati è segnalata in giallo. A causa dei crepacci, si scia esclusivamente tra la segnaletica di colore giallo. Gli sciatori possono controllare ogni giorno al mattino sul sito del comprensorio sciistico, se la pista in quella determinata giornata è aperta o chiusa.

LAGALB

Questa montagna „appartiene“ agli sciatori provetti. Il piccolo comprensorio sciistico si raggiunge in Engadina poco dopo la località di Pontresina e poco prima del Passo del Bernina, ed è unico per le sue piste ripide e le sue numerose discese in fuoripista. Tra queste, la pista nera con una pendenza del 86% è la discesa più ripida del Cantone dei Grigioni. Il luogo è magico e vanta un’incantevole vista dalla vetta sulla Val Poschiavo svizzera e la Valtellina italiana e – in valle – sul Lago Bianco, dove passa il Trenino Rosso del Bernina, patrimonio dell’UNESCO. I ristoranti sono ubicati alla partenza e all’arrivo della funivia LAGALB e tutti gli ambienti sprigionano un fascino retrò. La gastronomia in vetta è conosciuta tra i locali per l’elevata qualità dei piatti tradizionali svizzeri e dolci.

Lo Snowsafari fa scoprire agli amici dello sci davvero convinti i comprensori sciistici di Corvatsch e Corviglia e le più belle piste panoramiche – in un solo giorno! Da quest’inverno finalmente è di nuovo possibile. Grazie all’apertura della pista Hahnensee e con essa dello skilift che vi conduce, gli appassionati di sci possono davvero divertirsi. Il SNOWSAFARI-TOUR inizia con l’ingresso nel comprensorio sciistico del CORVATSCH con la funivia fino a Sils/Furtschellas. Qui si può trascorrere qualche ora sulle numerose piste, sia a quote più basse che a quota 3303 m, poi si prosegue sulle piste nella parte orientale di questo comprensorio, scendendo lungo il pendio dell’Hahnensee fino a raggiungere il fondovalle nelle immediate vicinanze.

Vicino all’Hotel Kempinski 5 stelle si trova la Signalbahn, la funivia che porta poi gli sciatori direttamente al successivo comprensorio sciistico, ovvero il CORVIGLIA. Sul monte del jetset direttamente sopra St. Moritz sono garantite ulteriori ore di divertimento sugli sci. Gli amici possono prendere anche la funivia per raggiungere la cima più alta del comprensorio, il Piz Nair, e da lì non solo scendere con gli sci le classiche piste, ma scegliere un percorso che non tutti conoscono: quello più “intimo” prendendo lo skilift di Lej da Pesch per poi scendere su una delle piste più belle verso Marguns: la pista nr. 18! Capita spesso di percorrere questo breve, ma bellissimo percorso da soli – in un’ampia valle in alta quota, dove lo sciatore è quasi sempre circondato da un silenzio magico e assoluto. Questo è un sogno per ogni amante di questo sport. Lo SNOWSAFARI si conclude infine sulla pista lunga che da Marguns porta a valle a Celerina.

CORVIGLIA

E’ il comprensorio dell’Engadina più adatto alle famiglie con bambini piccoli e ragazzi. Novità: quest’anno sono state introdotte tante novità per permettere loro di divertirsi sugli sci. Sì, perché appunto è importante che i bambini – sin da piccolissimi – prendano confidenza con la neve e le piste per poi riuscire ad amare questo sport. Inoltre, da tempo, moltissime aziende svizzere promuovono attivamente ogni anno lo sci. Ad esempio pochi mesi fa, in collaborazione con l’associazione nazionale sci Swiss-Ski, sul Corviglia è stata creata un’offerta per bambini per risvegliare in loro il divertimento degli sport sulla neve e poter vivere la loro passione sulle piste. Per insegnare ai bambini le basi dello slalom gigante, del salto con gli sci e lo skating in modo giocoso, è stato creato un parcour_itinerario con queste tre discipline. Qui i più piccoli possono praticare gli sport alpini e nordici sulla neve sia individualmente che in gruppo.

Ancora per i più piccoli, nell’area principianti Saas Runzöl vicino alla stazione a monte Corviglia è stato anche allestito un tappeto magico lungo centocinque metri, perfetto per iniziare a fare i primi passi sugli sci. La posizione a 2486m è perfetta perché è il punto ideale dove incontrarsi in questo comprensorio. E le mamme – nel caso non sciino – possono benissimo salire insieme ai bambini e osservarli mentre loro si divertono su questo tratto piano della montagna, perché vi sono tanti punti di ritrovi chic, bei ristori e bar all’esterno vicino alle piste o con terrazze ed ambienti anche molto esclusivi.

Per i ragazzi e coloro che si vogliono avvicinare allo snowboard e anche al freestyle c’è poi ancora il Corviglia Snowpark Crowland https://www.mountains.ch/en/winter/skiing/crowland/ che si trova anche adiacente alla stazione in quota del Corviglia e scende fino a Marguns, Offre un parco avventura a tutti i livelli.

Il Corviglia Cross è invece il divertente percorso di sci cross accessibili a tutti, la cui partenza si trova sotto la stazione a monte della seggiovia Salastrains. È lungo 600 metri e adatto per sciatori e snowboarder piccini, ma anche grandi.

Lo Ski Run, la pista da sci sul Corviglia entusiasma amici sciatori e snowboarder, ragazzi, giovani o adulti siano. Sulla pista da slalom gigante tracciata lunga circa quattrocento metri, le barriere fotoelettriche misurano i tempi di corsa con una precisione al centesimo di secondo.

Sono telecamere completamente automatiche che registrano la discesa di ogni partecipante con il nuovo miglior tempo lungo tutto il percorso. Presso la partenza un’originale « casa di partenza della Coppa del Mondo di Sci di St. Moritz» crea un’atmosfera magica di competizione. Un display indica ai corridori il momento migliore della giornata ottenuto dal più bravo, che naturalmente bisogna cercare di battere. Non appena la fotocellula viene superata, inizia la misurazione del tempo. Dopo circa dodici porte ravvicinate, il corridore si abbassa per superare gli ultimi metri fino alla meta il più rapidamente possibile. Il divertimento è garantito.

La Glünetta è il ristorante di montagna sul Corviglia vicino alla seggiovia Glüna, molto apprezzato dagli abitanti di St. Moritz. Il carattere rustico è stato recentemente ristrutturato e volutamente mantenuto. Questo classico rifugio in legno e pietra serve ancora piatti classici svizzeri come Rösti, Raclette e diverse varianti di fonduta. La terrazza soleggiata è una delle più ambite del comprensorio sciistico, per chi vuole stare a discreta distanza dal lussuoso jet set della montagna, ma con una vista privilegiata su tutto.