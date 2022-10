Run Aragosta 2022: donati all’ospedale di Esine 18.466 euro

domenica, 23 ottobre 2022

Capo di Ponte (Brescia) – Un grande gesto, l’intero ricavato della Run Aragosta 2022 – 18.466 euro – è stato destinato all’ospedale di Esine (Brescia), in particolare saranno donati dei letti culla per la Pediatria, mentre per le cure palliative sarà avviato il programma di digitalizzazione delle cartelle che permetterà una migliore professionalità e una vicinanza anche per chi si cura da casa.

Le donazioni sono state svelate da Federico Polonioli, presidente del gruppo Aragosta nel corso di un convegno su “Salute e prevenzione“, che si è svolto alla Cittadella della Cultura di Capo di Ponte (Brescia), in una sala gremita che ha visto la presenza di tutte le associazioni, volontari, famiglie camune e i sindaci, tra cui i primi cittadini di Capo di Ponte (Andrea Ghetti), Paspardo (Fabio De Pedro) e Gianico (Mirco Pendoli), dove sono state spiegate importanti notizie sulla prevenzione e cosa si può fare e i servizi sanitari a disposizione dei cittadini.

L’edizione 2022 della Run Aragosta – la manifestazione avviata nel 2018, in ricordo di Michele, morto per una grave malattia – si è svolta il 28 agosto scorso ed ha registrato 1622 partecipanti, giovani e famiglie provenienti da Valle Camonica, provincia di Brescia e da altre realtà della Lombardia, ma anche da Emilia, Veneto e Toscana. Durante la serata è stato presentato il risultato economico con un’analisi dettagliata delle entrate e delle spese oltre agli obiettivi raggiunti della Run Aragosta 2022. “E’ stato un evento unico a livello nazionale – ha spiegato Federico Polonioli, presidente del Gruppo Aragosta con sede a Capo di Ponte – nel segno delle solidarietà”. Il ricavato – 18.466 euro – è stato totalmente devoluto per la donazione dei letti culla per la Pediatria dell’ospedale di Esine, mentre per le cure palliative sarà avviato il programma di digitalizzazione delle cartelle che permetterà una migliore professionalità e una vicinanza anche per chi si cura da casa.

Il convegno – inserito ufficialmente nel calendario dell’ottobre in Rosa e patrocinato da Ats Montagna e Asst Valcamonica oltre ai Comuni di Capo di Ponte, Gianico e Paspardo e moderato dalla giornalista Paola Cominelli – ha affrontato temi sanitari con importanti notizie sulla prevenzione, con gli interventi del direttore socio sanitario di Asst, ingegner Maurizio Morlotti, e del dottor Diego Di Salvo. Poi la dottoressa Stefania Bellesi di Ats Montagna ha relazionato su “La promozione della salute: quali opportunità”, il dottor Camillo Farisoglio e la dottoressa Ausilia Maria Manganoni di Asst Valcamonica hanno approfondito tematiche inerenti i tumori della pelle: prevenzione e diagnosi, e il dottor Claudio Sgabussi è intervenuto sul tema “Sogni e Follia”.

Al termine è arrivato il ringraziamento del direttore socio sanitario di Asst, Maurizio Morlotti, all’associazione Run Aragosta per il grande gesto di solidarietà.