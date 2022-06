Rilancio skiarea Montecampione, opere per 13 milioni di euro

giovedì, 30 giugno 2022

Artogne – Patto per lo sviluppo del comprensorio sciistico di Montecampione, con interventi per 13.165.900 euro. La Giunta lombarda ha approvato, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli comuni Massimo Sertori, e dell’assessore Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda), il “Patto Territoriale” per lo sviluppo strategico, integrato e sostenibile del comprensorio sciistico di Montecampione-Bassa Valle Camonica, in provincia di Brescia, che prevede la partecipazione dei Comuni di Artogne, Darfo Boario Terme, Gianico, Pian Camuno, Rogno e della Comunità Montana di Valle Camonica.

“Il Patto – spiega Massimo Sertori (nella foto) – punta a migliorare, omogenizzare e velocizzare la fruizione e i collegamenti dell’intero comprensorio attraverso la realizzazione di tre interventi infrastrutturali strategici quali la sostituzione degli esistenti impianti ‘Dosso delle Beccherie’; ‘Secondino – Monte Splaza’ e ‘Longarino – Monte Splaza’, interventi per i quali Regione Lombardia ha messo in campo 7.482.950 euro, su un importo complessivo degli interventi del Patto Territoriale di 13.165.900,00 euro. Il Comune di Artogne e la Comunità Montana di Valle Camonica garantiranno invece una quota complessiva di euro 5.682.950 euro”.

“Dopo l’adesione di Regione Lombardia dello scorso 3 maggio – continua l’assessore Sertori – oggi compiamo un ulteriore passo in avanti per l’attuazione di questa nuova strategia di sviluppo. L’obiettivo principale resta la destagionalizzazione delle presenze turistiche e il contrasto allo spopolamento delle aree montane”. “Il Patto – conclude Sertori – è frutto di un percorso concertativo e sinergico portato avanti dagli Enti locali che ha definito le strategie e le esigenze del territorio”.

MAGONI: AZIONI PER UN COMPRENSORIO SEMPRE PIÙ ATTRATTIVO – “Si tratta di interventi infrastrutturali – afferma l’assessore Magoni (nella foto) – di notevole rilievo, con l’obiettivo di far diventare l’intero Comprensorio sempre più accogliente e attrattivo. Grazie a servizi efficienti e all’avanguardia sarà possibile proporre un’offerta turistica variegata e di qualità. Un Patto che dimostra, ancora una volta, l’attenzione di Regione Lombardia per le sue montagne, meta privilegiata per migliaia di visitatori”.

“Grazie alla sinergia e al raccordo tra istituzioni, enti locali e operatori economici – aggiunge – è possibile trovare soluzioni strategiche in grado di dare nuova linfa vitale allo sviluppo economico ed occupazionale dei territori. L’obiettivo è vivere la montagna tutto l’anno, anche in vista delle prossime sfide che ci attendono, da Bergamo Brescia capitale della cultura 2023 alle Olimpiadi del 2026″.

ROSSI: SVILUPPO OFFERTA CON VISTA SUI GIOCHI – “Lo sviluppo dell’attrattività turistico sportiva delle località montane – sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi – è fondamentale per la nostra regione, anche e soprattutto in vista dell’appuntamento olimpico che ospiteremo fra meno di quattro anni. I tre interventi previsti dal Patto territoriale per il comprensorio Montecampione-Bassa Valle Camonica rientrano in uno schema d’azione che punta ad ampliare l’offerta sciistica regionale come ulteriore elemento attrattivo internazionale. Quindi, anche nei confronti dei milioni e milioni di sportivi che seguiranno i nostri Giochi invernali dalla tv e via Internet o che sceglieranno di venire in Lombardia per sentirsi parte integrante dell’evento. Questo sito ha grandi potenzialità e il contributo concesso dalla Giunta permetterà di ampliarne notevolmente l’appeal”.