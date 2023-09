Ricerca di persone disperse, i tecnici del Soccorso Alpino a Campodolcino

venerdì, 22 settembre 2023

Campodolcino (Sondrio) – In questo mese in Lombardia si sono tenuti importanti approfondimenti riguardo la ricerca di persone disperse, che hanno coinvolto i soccorritori del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico a più livelli.

A Campodolcino (Sondrio), nei boschi di Gualdera, si è svolto l’aggiornamento dei formatori SNaDOS (Scuola nazionale Direttori operazioni di soccorso) e degli istruttori SNaTe (Scuola nazionale Tecnici) del Nord Italia, dedicato al nuovo modulo nazionale ricerca per aspiranti OSA (Operatori di soccorso alpino) e OSB (Operatori soccorso base) del Cnsas. La docenza è stata curata dai tecnici CoRF del Servizio regionale lombardo e da istruttori della SNaTe. Erano invitati all’aggiornamento istruttori tecnici nazionali e regionali, CoR e CoRF (Coordinatori di ricerca formatori) delle regioni del Nord Italia; presenti il direttore e vice direttore della SNaDOS.

L’importante momento formativo, dedicato alla ricerca dispersi, sarà diffuso in tutto il territorio lombardo, Valle Camonica comprese, nazionale e programmato anche per le regioni del Centro Sud.