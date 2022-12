Sci e gare sull’Alpe Cimbra, Vecchiato: “Eventi nazionali e internazionali”

venerdì, 9 dicembre 2022

Alpe Cimbra – La stagione invernale all’Alpe Cimbra è iniziata sotto il miglior stellone con la neve che ha dato un tocco bianco alle località turistiche e domani – sabato 10 dicembre – è in programma la festa di benvenuto – con il Bolkhent, in cimbro “benvenuti”, rito con cui vengono accolti i turisti.

La manifestazione sarà accompagnata dalle note della banda folkloristica di Folgaria che, brano dopo brano, condurrà la manifestazione in piazza San Lorenzo a Folgaria per assistere all’accensione del grande albero di Natale. Saranno presenti i Maestri delle Scuole di Sci dell’Alpe Cimbra.

NAZIONALE USA – Sono in calendario una serie di eventi e gare: i campioni delle discipline veloci della nazionale maschile Usa dal 14 dicembre si alleneranno sull’Alpe Cimbra, grazie ad un accordo di collaborazione con Apt e Trentino Marketing. L’Alpe Cimbra si conferma training center ufficiale alpino per il prossimo quadriennio e le piste della skiarea sono ritenute la palestra ideale per gli allenamenti.

“In questa stagione – racconta Daniela Vecchiato (nel video), direttrice dell’Apt Alpe Cimbra – avremo una serie di appuntamenti agonistici: da metà dicembre si allenerà nella nostra skiarea la nazionale maschile Usa delle discipline veloci, poi arriveranno l’Alpe Cimbra Fis Children Cup, quindi arriverà il circuito di Coppa Europa con le gare maschili e come novità assoluta il Criterium Nazionale cuccioli di sci alpino, che è riservato ai giovani atleti dello sci alpino di età compresa fra i 10 e 12 anni che si cimenteranno nelle sfide di slalom speciale e gimkana nei tre centri di Folgaria, Lavarone e Luserna”.

Il carosello sciistico della skiarea Alpe Cimbra offre 104 km distribuiti tra 66 splendide piste dove chiunque può divertirsi e una vasta area che raccoglie magnifici panorami, tutti diversi tra loro, mettendo in risalto lo splendido territorio circostante, dove praticare tutti gli sport invernali: sci alpino, sci d’alpinismo, snowboard, freeride, sci di fondo, ma anche fat-bike e sleddog.

LE GARE – Alpe Cimbra Fis Children Cup festeggia il suo undicesimo anniversario sulle piste di Folgaria. Come è noto, l’ex Trofeo Topolino è da sempre trampolino di lancio per tutti i giovani sciatori; tappa obbligata per grandi campioni come Thöeni, Gros, Tomba e Simoncelli. Dal 25 al 28 gennaio la fase internazionale con quattro giorni di gara accompagnati da eventi e iniziative che renderanno quest’esperienza memorabile per 800 giovani atleti e per le loro famiglie. Invece lunedì 6 e martedì 7 febbraio Folgaria ospiterà per la sesta volta nella sua storia il circuito di Coppa Europa, con gare di slalom gigante maschile.

La novità assoluta riguarda poi l’attribuzione all’Alpe Cimbra da parte della Federazione Italiana Sport Invernali della manifestazione giovanile più partecipata della penisola. Si tratta del Criterium Nazionale cuccioli di sci alpino, che è riservato ai giovani atleti dello sci alpino di età compresa fra i 10 e 12 anni che si cimenteranno nelle sfide di slalom speciale e gimkana. Nel fine settimana del 18 e 19 marzo i centri di Folgaria, Lavarone e Luserna, ospiteranno gare ed eventi collaterali, che vedranno coinvolti oltre 600 sciatori provenienti da tutta Italia.

di D. Pa.