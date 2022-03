Progetto “La montagna per tutti”, Colere si attrezza per ospitare sciatori disabili

martedì, 15 marzo 2022

Colere – Si concretizza il progetto “La montagna per tutti”, la stazione sciistica di Colere (Bergamo) si attrezza per ospitare sciatori disabili. E’ stata l’Associazione Ski Passion di Bergamo a mettere in cantiere l’iniziativa di attrezzare impianti di risalita e le piste di sci di attrezzature per consentire a tutti di poter praticare lo sport dello sci nelle sue varie specialità.

Colere è il paese di Davide Bendotti (nella foto) che ha partecipato alle Paralimpiadi Invernali in Cina. Gran parte dei suoi allenamenti sono avvenuti sulle piste che dal crinale della Presolana scende fino all’abitato di Colere.

L’iniziativa interessa praticamente tutte le stazioni sciistiche bergamasche, attraverso il progetto “Montagna per tutti” che è sostenuto da una trentina di enti pubblici e scuole di sci, oltre a privati. E’ un progetto importante perché vuole coinvolgere chi ha problemi di movimenti, superabili grazie alla formazione professionale dei Maestri di Sci, ora che ci saranno gli strumenti per far sciare le persone che sciano con l’ausilio di mono-ski e dual-ski.

Alle ore 11 di domani – mercoledì 16 marzo – in località Polzone di Colere l’Associazione consegnerà al rifugio Polzone una carrozzina per consentire a tutti i disabili di poter entrare nel rifugio e beneficiare dei servizi offerti . Colere dispone anche della pista di snow-board dove l’anno scorso si sono disputate gare di coppa del mondo paraolimpiche.

Alle scuole sci saranno date in comodato d’uso gratuito attrezzature per consentire a tutti di praticare lo sci, usufruire degli impianti di risalita e svolgere altre attività in alta montagna. I Maestri di Sci della Scuola hanno partecipato a corsi di formazione per accogliere disabili ed organizzare anche per loro alcune attività possibili con gli sci idonei per tutti. Alla consegna delle attrezzature hanno assicurato la loro presenza diverse autorità locali ed ovviamente tutta la squadra della Scuola di Sci.