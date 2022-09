Prepararsi a un esame d’inglese: 5 consigli pratici

lunedì, 19 settembre 2022

Conoscere l’inglese oggi è imprescindibile. Ecco perché sempre più persone decidono di migliorarlo e, sia per motivi di studio sia per ragioni di lavoro, sottoporsi a esami per verificare il livello di padronanza della lingua. Quali sono i consigli da seguire per avere maggiori probabilità di avere successo? Scopriamone cinque.

Sii realista

Come superare un esame di inglese? Mettendo in primo piano la giusta dose di realismo. Se, per esempio, hai ripreso in mano la lingua dopo anni e anni che non la studiavi, pensare di superare un test che certifichi la padronanza a livello C2 è illusorio. Molto meglio è partire da un livello più basso – p.e. impegnandosi per preparare il PET, Preliminary English Test, uno dei certificati del sistema Cambridge English – e vedere come va poi lo studio nel tempo.

Interagisci con persone madrelingua

Padroneggiare una lingua vuol dire soprattutto saperla parlare. Se stai preparando un esame e vuoi avere successo, è nodale che tu interagisca con persone madrelingua. I percorsi formativi sono molto utili (non importa che si parli di corsi di preparazione TOEFL Varese o di iter messi a disposizione in realtà di altre città, l’importante è frequentarli).

Bisogna però fare un passo in più. Quale di preciso? Quello dell’interazione quotidiana con persone madrelingua. Spazio quindi ai viaggi all’estero, ovviamente da soli e facendo il possibile per stare lontano da altri italiani. Se si riesce a fare anche una piccola esperienza di lavoro in modo da interfacciarsi con la risoluzione dei problemi pratici di tutti i giorni, la cosa si fa ancora più interessante.

L’importanza della routine di studio

Quando si studia, bisogna impostare una routine che non ha nulla da invidiare a quella di un’atleta. Cerca quindi di dedicare allo studio in vista dell’esame di inglese un determinato numero di ore della giornata e di farlo senza distrazioni. Se hai il problema delle continue notifiche sullo smartphone, spegnilo o scarica una delle numerose app che lo rendono inutilizzabile fino a quando non è trascorso un determinato lasso di tempo la cui durata puoi impostare in pochi click.

Nell’ambito della routine di studio per la preparazione dell’esame di inglese rientra anche l’attenzione all’alimentazione. Se vuoi arrivare al giorno dell’esame con la mente lucida, idratati molto ed evita di assumere cibi troppo pesanti.

Tecnologia, preziosa alleata dell’apprendimento delle lingue

Il contatto quotidiano con la lingua – e la conseguente ottimizzazione del suo apprendimento in vista dell’esame di inglese – passa anche… dalla nostra amica tecnologia. Prendi lo smartphone, accedi ai tuoi profili social e settali in inglese. Se per ragioni professionali sei su LinkedIn, la preparazione dell’esame di inglese può essere il momento giusto per impostare la tua biografia in lingua (lo stesso vale per il sommario sotto al nome).

Non servirebbe neanche sottolineare l’importanza di iniziare a interagire in lingua nei gruppi dedicati al proprio settore professionale. In questo modo non solo si hanno più chance di avere successo con l’esame e di ottenere la certificazione, ma si gettano anche le basi per una svolta positiva della propria carriera.

Proseguendo con l’elenco dei consigli per amanti della tecnologia che vogliono preparare al meglio un esame di inglese, un doveroso cenno va dedicato ai podcast. Essendo disponibili di tutti gli argomenti, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

La certificazione giusta

Non basta dire “Ok, studio per prendere una certificazione di inglese”: bisogna scegliere quella giusta. In che modo? Sulla base dei propri progetti per il futuro. Se, per esempio, si ha l’ambizione di andare a studiare presso un ateneo del Regno Unito, è meglio orientarsi verso la certificazione IELTS, considerata più approfondita per quanto riguarda il focus sulla conoscenza dell’inglese. Se, invece, si ha in progetto di andare a studiare in un Paese anglofono fuori dal Regno Unito, va meglio il TOEFL.

