Posa della fibra ottica a Malegno, tre giorni di disagi

sabato, 2 ottobre 2021

Malegno – La posa della fibra ottica, con il potenziamento dei servizi e della Rete avanza nei paesi della Valle Camonica. Nella prossima settimana ci saranno disagi per gli automobilisti nel centro storico di Malegno (Brescia): infatti ci sarà la chiusura di via Piazzuola per i lavori di scavo e posa della fibra ottica. Lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 dalle 8 alle 17 sarà interrotto il traffico in via Piazzuola dall’intersezione tra via Sant’Andrea e via Crosure. Le opere saranno effettuate dalla ditta Valtellina.

Il comandante della Polizia Locale dell’Unione degli Antichi Borghi, Silvestro Bonomelli, ha notificato l’ordinanza, che interesserà le persone residenti nel centro storico.