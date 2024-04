lunedì, 1 aprile 2024

Ponte di Legno – A causa di una frana è chiusa la strada statale 300 “Del Passo di Gavia” dal km 40,200 al km 42,500, in entrambe le direzioni, a Ponte di Legno (Brescia), nel tratto a uscire dal paese, verso Sant’Apollonia. Le deviazioni avvengono in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.