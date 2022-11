Pisogne: un successo il concerto “110 donne per Andos”

lunedì, 31 ottobre 2022

Pisogne – Cento donne a sostegno delle donne: una grande serata al palazzetto dello sport di Pisogne (Brescia), gremito per il concerto “100 donne per Andos”, inserito nel programma dell’Ottobre in rosa.

Ieri sera l’Unione bande musicali di Valle Camonica ha tenuto il concerto con 100 fiati, 4 Maestre, 2 cantanti. Voci soliste: Sara Bronzini, Laura Maggioni. I diversi momenti del concerto sono stati diretti da Arianna Casarotti, Stefania Torri, Savina Zani, Anna Lisa Ziliani. Al terrmine Fulvia Glisenti e i responsabili di Andos Valle Camonica e Sebino hanno ringraziato: “È stato un concerto strepitoso e pieno di emozioni“. La serata era benefica a favore di Andos Vallecamonica- Sebino con musicisti donna provenienti da numerose bande bresciane e bergamasche in onore dell’attività dell’associazione.