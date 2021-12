Piano di rilancio del comprensorio sciistico di Colere: programmati due incontri

domenica, 19 dicembre 2021

Vilminore – La Comunità Montana della Valle di Scalve ha promosso due “incontri conoscitivi” con i cittadini dei 4 Comuni scalvini per illustrare il “piano per il rilancio del comprensorio sciistico di Colere“. La località scalvina nelle scorse settimane ha visto il passaggio delle strutture sciistiche (impianti e fabbricati) dalla società SIRPA alla Società RS di Rossi Silvio, a seguito dell’asta avvenuta in applicazione del concordato giudiziale presso il tribunale di Bergamo.

La Società, il cui maggior azionista è Massimiliano Belingheri, avrà modo di illustrare alla popolazione i programmi di sviluppo sul territorio di Colere e Vilminore, con gli investimenti per il futuro, mentre il presidente della Comunità Montana ed i sindaci di Azzone Colere, Schilpario e Vilminore di Scalve comunicheranno quali interventi potranno realizzare per migliorare le strutture pubbliche e le aree di accesso agli impianti, con proprie risorse o finanziamenti di enti superiori.

E’ la prima volta che la Comunità Montana Val di Scalve ed i Sindaci presentano agli scalvini i programmi, propri e di privati, finalizzati a rilanciare la Valle di Scalve nel mondo dello Sci Alpino, completando così il panorama complessivo delle possibili attività sportive invernali che si potranno esercitare nella Valle: sci di fondo, discesa e snow board, pattinaggio, scialpinismo.

Le riunioni, con la presenza di tutti i Sindaci dei 4 Comuni e dei rappresentanti della società RS Impianti srl, sono previste:

– la prima a Colere presso il Presolana Cultural Forum mercoledì 22 dicembre alle ore 20,30

– la seconda a Vilminore di Scalve al Palazzo della Comunità Montana giovedì 23 dicembre alle 20,30.

Nell’avviso si precisa che l’accesso ad entrambe le serate sarà consentito previa esibizione di green-pass e la presenza in sala sarà possibile fino ad esaurimento dei posti a sedere.