Passo Crocedomini: chiusura invernale per la strada provinciale Tre Valli

giovedì, 3 novembre 2022

Breno (Brescia) – Chiusura del Passo Crocedomini. In arrivo da oggi un abbassamento delle temperature a seguito di intense precipitazioni previste, la Provincia ha predisposto la chiusura del Passo Crocedomini sui tre versanti. L’off limits a qualsiasi tipo di veicolo scatterà a partire dalle 17 di oggi giovedì 3 novembre.

Ecco l’ordinanza firmata dal funzionario del settore viabilità della Provincia, Enrico Savoldi.

“Le avverse condizioni meteorologiche rendono pregiudizievole la sicurezza veicolare e la pubblica incolumità nel tratto di Sp 345 “Delle Tre Valli”, compreso tra il Km 65+000 (località Passo Crocedomini) e il km 66+600 (località Bazena), in Comune di Breno”, si legge nell’ordinanza.

“I tecnici del Settore delle Strade – prosegue – a seguito del sopralluogo e verificata l’estrema pericolosità della carreggiata, hanno confermato la necessità di procedere alla chiusura della carreggiata stradale onde impedire il transito a tutte le categorie di utenti; tale temporanea sospensione della circolazione stradale si rende necessaria al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza stradale; Accertato che, a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (articoli 5 e 6 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992), l’ente proprietario della strada può, con ordinanza, disporre la sospensione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada”.

IL PROVVEDIMENTO

“A decorrere dalle 17 del giorno 3 novembre 2022 fino a revoca della presente, la sospensione della circolazione stradale per tutte le categorie di utenti, per motivi di pubblica incolumità, lungo la Sp 345 “delle Tre Valli” dalla progr.va km 65+000 (Passo Crocedomini) e la prog.va Km 66+600 (località Bazena), in territorio del Comune di Breno;

1. Che il Settore delle Strade della Provincia di Brescia provveda alla installazione e manutenzione della segnaletica in conformità al Codice della Strada ed al suo Regolamento di Esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 in data 16 dicembre 1992, a decorrere dalle 17 del 3 novembre 2022 fino a revoca della presente, la sospensione della circolazione stradale per tutte le categorie di utenti, per motivi di pubblica incolumità, lungo la Sp 345 “delle Tre Valli” dalla progr.va km 49+700 (rifugio Bonardi) alla prog.va 65+000 (Passo Crocedomini), in territorio dei Comuni di Collio Val Trompia, Bagolino, Bienno e Breno;

2. Che il Settore delle Strade della Provincia di Brescia provveda alla installazione ed alla manutenzione della segnaletica in conformità al Codice della Strada ed al suo Regolamento di Esecuzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 in data 16 dicembre 1992″.