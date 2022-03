Pasi, commemorato il martire della resistenza a 77 anni dalla morte

giovedì, 10 marzo 2022

Trento – “Confidiamo che i valori di libertà e giustizia, incarnati da Mario Pasi, facciano breccia nei cuori e nelle menti di chi sta conducendo l’attacco all’Ucraina. La Provincia autonoma di Trento conferma il proprio impegno nel fare la propria parte nell’accoglienza e nell’assistenza delle persone in fuga dalla guerra, che stanno pagando in prima persona le conseguenze del conflitto”. Così l’assessore provinciale allo sviluppo economico, Achille Spinelli, intervenuto in rappresentanza della Giunta alla cerimonia commemorativa in occasione del 77° anniversario del sacrificio di Mario Pasi, di fronte alla targa nella piazza intitolata al martire della resistenza. L’iniziativa, promossa dal Comune di Trento con la collaborazione di Anpi del Trentino, ha visto l’intervento del sindaco Franco Ianeselli e del presidente dell’Anpi Mario Cossali, oltre che del commissario del Governo Gianfranco Bernabei, della consigliera provinciale Sara Ferrari e del presidente del Consiglio comunale di Trento Paolo Piccoli e delle autorità militari. Foto @Archivio Ufficio Stampa PAT.