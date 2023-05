Orso, scontro totale in Trentino tra amministratori e animalisti

domenica, 21 maggio 2023

Trento – Scontro totale sull’orso. Ieri 1500 trentini in piazza, tra cui numerosi sindaci, per chiedere piena libertà sulla gestione dell’orso, oggi in 500 hanno sfilato davanti al Casteller per chiedere di liberare l’orso. La battaglia è totale: nell’affollata manifestazione di ieri lo slogan era “Prima noi, poi i grandi carnivori”. In uno striscione che apriva la manifestazione dei 1500 partecipanti si leggeva: “Noi lavoriamo e paghiamo le tasse per scuola, salute, strade sicure, cura degli anziani e sicurezza, non per progetti di orsi e lupi”. In un altro cartello si leggeva la scritta: “Liberi di correre nei nostri boschi. Un pensiero per Andrea”.

Oggi SCOBI – Collettiva Oltre i Binari in 500 hanno manifestato il dissenso verso questa tremenda gestione dei grandi carnivori trentini e a sostegno della Campagna StopCasteller