Ordine delle professioni sanitarie, Brescia premiata a Roma. Domani la prima giornata nazionale dei tecnici dì laboratorio

martedì, 21 dicembre 2021

Brescia – Si terrà domani 22 dicembre la prima giornata nazionale della Professione del Tecnico di Laboratorio Biomedico (TSLB). La giornata celebrativa cade nel 57esimo anniversario dell’istituzione l’Associazione nazionale nata il 22 dicembre 1964. L’istituzione di una giornata dedicata al tecnico di laboratorio biomedico è stata decisa da parte della Commissione di Albo nazionale dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico nei giorni scorsi a Roma durante la presentazione del codice deontologico. Nel corso della stessa riunione i vertici nazionali dell’associazione hanno consegnato una targa commemorativa al presidente dell’Albo dei Tecnici di laboratorio di Brescia Elena Benini, per l’impegno profuso da tutta la categoria durante i momenti più drammatici della pandemia e “per non dimenticare” le situazioni critiche vissuti dagli operatori sanitari. “Voglio ringraziare il comitato nazionale per aver ricordato Brescia e tutti noi che abbiamo lavorato ogni giorno in prima linea durante uno dei momenti più faticosi a livello sanitario – commenta Elena Benini presidente dell’Albo dei Tecnici di laboratorio di Brescia-“.