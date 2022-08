Olimpiadi invernali 2026, il commissario straordinario per l’Oval di Piné è Luigivalerio Sant’Andrea

martedì, 30 agosto 2022

Baselga di Pinè – Luigivalerio Sant’Andrea, ingegnere civile, già amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, nonché ex commissario di governo per gli investimenti dei mondiali di sci Cortina 2021, è il commissario straordinario individuato per “l’Ice Rink Oval”, il progetto di riqualificazione dell’impianto olimpico per il pattinaggio velocità di Baselga di Piné. Oggi nella sede di piazza Dante il primo incontro tra il commissario e il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, affiancato dal coordinatore provinciale per i Giochi 2026 Tito Giovannini e dal dirigente generale del Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo.

Un confronto, come precisa il presidente della Provincia, utile per verificare le modalità di coordinamento e gli aspetti tecnico-amministrativi, considerata la necessità di procedere celermente sull’opera, per la quale il Comune di Baselga di Pinè sta completando il progetto di fattibilità.

La scelta di inserire l’impianto olimpico di Miola tra i nuovi affidamenti ai commissari straordinari, questo quanto aggiunge il presidente della Provincia risponde all’obiettivo, di abbreviare i tempi di realizzazione delle opere strategiche richieste dalla comunità e necessarie allo sviluppo del territorio. Tra queste rientra naturalmente la riqualificazione della struttura che ospiterà le gare di pattinaggio velocità su pista lunga per i Giochi invernali 2026, nei quali il Trentino sarà protagonista.