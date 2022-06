Nuovo centro vaccinale al centro commerciale Rocca di Lonato

mercoledì, 29 giugno 2022

Lonato del Garda – Dal 1 luglio partirà l’attività al nuovo Centro Vaccinale al centro commerciale – ex Familia – Rocca di Lonato (Brescia). Cesserà l’attività all’attuale Centro Vaccinale Palasport di Lonato in Via Accordini -Via Marchesino.

Si tratta del terzo centro vaccinale attivato da fine 2021 per supportare la campagna vaccinale massiva dopo quello di Vobarno che ha poi sostituito Gavardo e Manerbio riattivato per la seconda volta a dicembre, per offrire la vaccinazione anti Covid ai bambini. Il centro dispone di 4 linee vaccinali ed una area parcheggio dedicata.

Rimangono temporaneamente sospesi per là vaccinazioni anti Covid quelli di Leno, Manerbio e Vobarno, pronti però a riattivarli in caso di necessità.

L’attivazione del nuovo Centro Vaccinale è stato attivato in continuità con quello situato a Lonato al Palasport, che cessando l’attività il 30 giugno sarà riconsegnato all’Amministrazione comunale per ripristinarlo all’originaria destinazione. Anche in questo caso è stata fondamentale la disponibilità dell’Amministrazione comunale di Lonato che ha consentito la continuità dell’attività erogativa.

“Desidero ringraziare per la preziosa disponibilità l’Amministrazioni comunale di Lonato con il sindaco Roberto Tardani, congiuntamente a tutti gli altri Sindaci e Comunità locali che hanno sempre supportato l’azienda sanitaria per le attività vaccinali, ha commentato il direttore generale dell’ASST Garda, Mario Alparone.

Gli orari del mese di luglio del nuovo Centro Vaccinale di Lonato saranno:

Dal 1 al 16 luglio: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13

Dal 18 al 23 luglio: dal lunedì al venerdì 10-18 e il sabato dalle 9 alle 13

Dal 25 al 29 luglio recupero vaccinazioni adolescenza dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18.