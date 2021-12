Nuova sede provvisoria per il Basket Iseo

martedì, 7 dicembre 2021

Iseo – Verrà firmato nei prossimi giorni l’accordo con il comune di Adro che garantirà al Basket Iseo di continuare la stagione.

A seguito della riapertura del hub vaccinale al PalAntonietti di Iseo, la società sportiva rischiava di non poter proseguire la stagione sportiva 2021/2022.

Grazie all’Amministrazione comunale retta dal sindaco Marco Ghitti e con il concreto suporto di tutta la Giunta Comunale, in stretta collaborazione con il primo cittadino di Adro Paolo Rosa, gli atleti del Basket Iseo potranno disporre del nuovo palazzetto del Comune franciacortino.

Ieri mattina durante l’incontro erano presenti Paolo Rosa sindaco di Adro, Pierangelo Marini assessore allo sport di Iseo, la società Basket Iseo e la società che attualmente ha in concessione la struttura Franciacorta Football Club.

“Siamo dispiaciuti per il disagio che si è creato verso i nostri atleti, ma in questo momento la priorità riguarda la salute pubblica – commenta Pierangelo Marini assessore allo Sport – la soluzione proposta è la dimostrazione di come le amministrazioni comunali, se in sinergia, possono sostenersi tra di loro nell’affrontare le criticità causate da forze esterne. Un infinito grazie alla comunità di Adro ed al suo Primo cittadino”.

“Un gesto doveroso – commenta il Sindaco Rosa – nei confronti di un Comune che, con le proprie strutture, da oltre un anno si è messo a disposizione della collettività e del territorio limitrofe senza minimamente preoccuparsi dei costi e dei sacrifici prospettati. Per noi è un onore ospitare una società come il Basket Iseo che, siamo certi, saprà cogliere e sfruttare al massimo la nostra proposta. In fine un sentito ringraziamento alla società S.S.D. Sporting Franciacorta che, provvisoriamente, gestirà per tutta la stagione la struttura ivi compreso il campo da calcio esterno“

Ora l’attenzione dell’amministrazione comunale di Iseo si dovrà concentrare sugli studenti dell’Antonietti. A breve sarà definita una soluzione che garantirà lo svolgimento delle attività motorie.