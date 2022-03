M’Illumino di meno: le iniziative a Malegno

venerdì, 11 marzo 2022

Malegno – Cresce l’iniziativa “M’Illumino di meno” e in Valle Camonica il Comune di Malegno (Brescia) ha promosso una serie di eventi. In mattinata un momento di sensibilizzazione con i bambini dell’Istituto comprensivo Bonafini: alla Primaria lettura del decalogo del risparmio energetico, ultima lezione con le luci spente in classe e realizzazione di un orto verticale, invece alla Secondaria è in programma la piantumazione di un albero, una lezione en plein air, la creazione di un catalogo di azioni virtuose e un’occhiata al viaggio in bicicletta attraverso l’Europa di Paola Gianotti.

Alle 18:30 in piazzetta Casari si terrà camminando per circa un’oretta, dotati di torce e pile a led e alle 20 in piazza sarà consumato uno spuntino al lume di candela in collaborazione con il Circolo Sul Palco.