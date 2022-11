Mercato immobiliare in Italia: le prospettive per il 2023

lunedì, 28 novembre 2022

Come sta andando il mercato immobiliare in Italia? Quali sono le prospettive per il 2023 ormai alle porte? Farsi queste domande è naturale dato che parliamo di uno dei settori più colpiti dalla crisi pandemica e di uno dei primi a riprendersi. Dopo un 2021 di crescita stellare, è arrivata la guerra tra Russia e Ucraina, che ha acuito alcune delle problematiche che si erano presentate con la fine delle restrizioni, tra cui l’inflazione e la crisi delle materie prime.

Oggi come oggi, però, le evidenze numeriche non fotografano ancora effetti di arretramento per il mercato immobiliare nel nostro Paese. A dirlo è l’edizione di novembre dell’osservatorio di Nomisma.

La sfida aperta, come sottolineato da diversi attori del mondo real estate, è quella di contenere il più possibile gli effetti negativi della congiuntura in modo da riprendere il prima possibile la fase di crescita iniziata con la chiusura dell’emergenza pandemica.

I numeri delle compravendite

Cosa dicono i numeri delle compravendite immobiliari in Italia per il primo semestre 2022? Che, da gennaio a luglio dell’anno in corso, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente è stato possibile apprezzare un aumento tendenziale del 10,1% sul comparto residenziale. Numeri leggermente inferiori rispetto a quelli degli uffici, le cui operazioni di compravendita sono cresciute dell’11% rispetto a quelle dei primi sei mesi del 2021, l’anno d’oro post pandemico.

Se si guardano i dati del mercato immobiliare relativi al comparto residenziale ci si può accorgere che, confrontando i numeri dei primi sei mesi del 2022 e quelli dei mesi iniziali del 2019, l’anno pre pandemico, i primi sono più alti. Il comparto, quindi, ha di gran lunga recuperato rispetto ai livelli pre crisi.

Guardando invece agli immobili destinati all’attività di impresa, dopo una prima fase espansiva è stato possibile assistere a un leggero contenimento delle vendite.

Casa: come la pagano gli acquirenti

Numeri alla mano, il 50/60% delle persone fisiche che scelgono di acquistare casa la pagano attraverso il mutuo. Come evidenziato sempre dall’osservatorio Nomisma, la media dei finanziamenti richiesti è compresa fra 130.000 e 140.000 euro.

Le città anticipatrici

Anche se le evidenze concrete non sono ancora arrivate, i segnali di un rallentamento per quanto riguarda i numeri delle compravendite ci sono tutti. Sono diverse le città che li stanno anticipando. Tra queste rientra Milano per il nord – il capoluogo lombardo è recentemente finito su tutti i giornali per via dei prezzi altissimi delle case – e centri come Napoli e Bari per il sud.

Come cercare casa nel 2023

Quali strumenti ha quindi in mano l’utente finale che deve orientarsi in un mercato immobiliare sempre più complesso? Senza dubbio la pazienza. L’offerta immobiliare è davvero ampia e non è il caso di buttarsi sulla prima casa che si trova con qualche caratteristica soddisfacente. Bisogna infatti trovare la giusta quadra fra razionalità e cuore.

Soprattutto se si acquista in una grande città, è bene informarsi prima sulle opere di riqualificazione che sono previste nella zona negli anni successivi. A tal proposito, Milano può essere presa da ottimo esempio con i lavori della metro blu – che ha fatto recentemente il suo primo viaggio – e con il conseguente aumento di valore degli immobili nelle aree della città dove sono previste le fermate della linea M4.

Un altro aspetto da non trascurare riguarda la qualità degli annunci. Nel momento in cui si hanno tutte le garanzie in merito, gran parte della strada è stata fatta. I consigli per non sbagliare in merito sono pochi e molto chiari: evita siti generalisti come i social, dove ci sono praticamente solo annunci di privati senza alcun controllo, e trova annunci immobiliari selezionati da Agenzie come quelli presenti sul portale ImmobiliOvunque, online dal 2018 e da sempre conosciuto proprio per essere caratterizzato unicamente da annunci postati da realtà del mondo real estate.

Guest Post, Fonte Esterna