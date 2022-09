Memorial Stoppani, grandi eventi e le Frecce Tricolori sul Sebino

venerdì, 9 settembre 2022

Lovere – Sul Sebino un weekend con grande eventi e lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Doppio appuntamento per la 20esima edizione del Memorial “Mario Stoppani”- domani – sabato 10 – e domenica 11 settembre si terrà la tradizionale manifestazione in memoria del pluridecorato aviatore loverese, asso dell’aviazione italiana della Prima Guerra Mondiale e primatista dei cieli organizzata da Comune di Lovere in collaborazione con i Comuni di Costa Volpino e Pisogne, dell’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, d’Endine e Moro , l’ASD “Comandante Mario Stoppani” e l’Aero Club di Sondrio.

Quest’anno, in occasione del ventesimo anniversario, la manifestazione torna in scena con un programma ricco di iniziative: mostre, convegni, villaggio aeronautico, festival degli aquiloni, voli in idrovolante, mongolfiera ed elicottero che insieme a tanti aerei animeranno le due giornate che culmineranno domenica 11 settembre con il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori previsto alle 15.

L’Aeronautica Militare Italiana ha concesso ancora una volta, la quarta, a titolo gratuito l’apporto delle Frecce Tricolori che arriveranno nell’alto Sebino dall’autodromo di Monza ed eseguiranno un sorvolo in formazione sul lungolago di Lovere per ricordare Mario Stoppani e salutare tutto il pubblico di appassionati che ogni anno si raccoglie sulle sponde del lago in occasione dell’evento.

A seguito del passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che eseguirà un sorvolo straordinario sul lungolago Mario Stoppani a Lovere, visibile da tutto l’Alto Sebino, è stata inserita nel programma del Memorial Stoppani la manifestazione aerea che vedrà protagonisti dei cieli i piloti Andrea Pesenato (CAP-231) campione italiano di acrobazia aerea, Maurizio Costa (PITTS), Livio Consonni e Luca Fratini (Pattuglia Autogiro Magni), Luca Ballerio (Elicottero 206), Graziano Mazzolari (SuperBingo), 46 Aviation con the Walking Wings. Una vera e propria festa dell’aria, ma non solo.

Anche il programma culturale è ricco e prevede due appuntamenti nella giornata di domani: il convegno “D’Annunzio e Stoppani: una amicizia volante” che si terrà alle 16.30 presso l’Accademia Tadini di Lovere con ospiti d’eccezione quali l’Assessore all’Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli e Bianca Capello, storica e critica del gioiello e l’appuntamento serale con il Sapiens Festival 2022 a Costa Volpino alle ore 20.45 con l’Ospite Ilaria Ziglioli, avvocato dell’ESA (European Space Agency).

La 20^ edizione del Memorial “Stoppani”, a testimonianza di come l’evento sia ormai uno spettacolo di grandissimo livello sempre più condiviso e sostenuto dall’intero territorio dell’Alto Sebino, coinvolgerà direttamente anche i Comuni di Costa Volpino, Pisogne e Marone.

Presso il Comune di Costa Volpino verrà allestita nell’Aera Bar Delle Rose la mostra dedicata a Mario Stoppani, e sarà possibile effettuare voli in mongolfiera, mentre presso il Comune di Pisogne oltre alla mostra dedicata agli idrovolanti visitabile sul lungolago, presso la zona Darsena si terrà il Festival degli Aquiloni con l’Associazione Teste Per Aria con esibizioni aeree e laboratorio di costruzioni di aquiloni e sarà possibile prenotare voli in elicottero con partenza dall’area X-Beach.

Il lungolago di Lovere sarà pedonalizzato dalle 13 alle 17. La chiusura al traffico interesserà via Gregorini, Piazza Tredici Martiri, via Tadini e via Paglia sino all’intersezione con via Vittorio Veneto. Sarà vietato il transito a tutti i veicoli nelle vie Nazionale, San Francesco, Marconi e Gobetti, fatta eccezione per i residenti e per coloro che dovranno recarsi per motivi di lavoro nei Comuni di Lovere e Castro, per i mezzi di soccorso ed i mezzi adibiti a servizio pubblico.

di Dan. P.