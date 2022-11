Lozio punta a diventare il primo “Villaggio degli alpinisti” della Lombardia

domenica, 20 novembre 2022

Lozio (Brescia) -20. Il Comune di Lozio (Brescia) ha organizzato un incontro – in programma domenica prossima 27 novembre, alle 17 in sala Castello a Villa frazione di Lozio – con la delegazione italiana “Villaggi degli Alpinisti” per valutare le caratteristiche e decidere se Lozio può entrare a far parte di questo importante club.

Si tratta di un gruppo ristretto di località, selezionate dai Club alpini di Austria, Germania, Sud Tirolo, Slovenia e Italia, che hanno in comune, oltre al fatto di trovarsi immersi tra le montagne, di avere una tradizione alpinistica ed un’offerta attenta ad escursionisti ed alpinisti, un’elevata qualità paesaggistica ed ambientale e l’impegno nella conservazione degli autentici valori culturali e naturali locali.

I Villaggi degli Alpinisti danno grande valore alle montagne ed all’alpinismo, sia da parte di chi vi è nato che degli ospiti. In Italia, ad oggi, sono solo quattro le località italiane che possono fregiarsi di questo titolo: si trovano in Veneto, in Friuli, in Liguria ed in Piemonte. Lozio potrebbe essere il primo della Lombardia.