Letexpo: Malagò ospite nel padiglione solidarietà Lautari

giovedì, 17 marzo 2022

Pozzolengo – Lo sport come veicolo di inclusione: questo è il tema affrontato da Guido Grimaldi presidente Alis e da Giovanni Malagò, presidente del Coni a Letexpo a Verona all’interno del padiglione dedicato al sociale e gestito dalla Comunità Lautari (nella foto da sinistra Andrea Bonomelli e Giovanni Malagò).

L’INTERVENTO – “Non c’è sostenibilità ambientale ed economica senza quella sociale – ha commentato Guido Grimaldi, presidente Alis – quindi per noi è stato fondamentale soprattutto in un momento così delicato, dedicare contributi e risorse e nel nostro piccolo lo vogliamo fare donando una parte del ricavato di questa fiera sia alle associazioni che sono qui presenti oggi che alle donne e ai bambini ucraini. Con la comunità Lautari in questo padiglione abbiamo voluto coniugare sociale e lo sport con l’idea di rilanciare il concetto fondamentale che quando si cade ci si deve rialzare sempre. Nella vita si può vincere, cadere ma poi ci si deve rialzare e lo sport in questo è maestro. Lo sport aiuta i ragazzi a crescere, per questo ringrazio la Comunità Lautari per l’importante lavoro che sta svolgendo”.

PRESIDENTE CONI – “Sport e sostenibilità oggi non sono più declinati separatamente sono parte integrante sono due facce della stessa medaglia – ha commentato Giovanni Malagò, presidente del CONI – La comunità Lautari in questo ha dato un buon esempio, non sono un educatore e neanche un pedagogo, penso sinceramente che lo sport sia uno strumento per uscire e affrontare le patologie e i problemi che questi ragazzi hanno. Non parliamo ovviamente di patologie fisiche ma di dipendenze e altri aspetti che coinvolgono altre tipologie di problematiche. Essere vicini allo sport credo sia la medicina migliore”.

PRESIDENTE LAUTARI – “Quando Guido Grimaldi ci ha proposto la possibilità di partecipare a Letexpo questa importante fiera nel settore dei trasporti dandoci il compito di allestire un padiglione dedicato al sociale ho accettato con grande entusiasmo – ha commentato Andrea Bonomelli, presidente della Comunità di recupero Lautari -. Una sfida importante riuscire a legare il tema sociale con un tema come quello della fiera ma credo che lo sport sia stato il collante giusto per ottenere questo obiettivo. Lo sport è inclusione, è sacrificio, crea obiettivi importanti e questi sono anche i temi che noi affrontiamo quotidianamente con i nostri ragazzi. Lo sport come il lavoro nobilita le persone, le aiuta a integrarsi a interagire e a fare squadra. Ma soprattutto da regole ben precise le stesse che noi dobbiamo insegnare giornalmente ai ragazzi che hanno avuto problemi di dipendenza”.